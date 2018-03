FPÖ-Kickl zu Arbeitsmarkt: Weitere Ostöffnung des Arbeitsmarktes sofort stoppen

Freier Zugang für Rumänen und Bulgaren absolut unverantwortlich

Wien (OTS) - "Angesichts der immer dramatischeren Situation am heimischen Arbeitsmarkt ist das Vorhaben, den Arbeitsmarkt auch noch für Rumänen und Bulgaren zu öffnen, sofort zu stoppen. Ich fordere den Sozialminister und die Regierung dazu auf, alle Hebel diesbezüglich in Bewegung zu setzen, um nicht zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen", so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl in einer Reaktion auf die alarmierenden Zahlen der Arbeitslosenstatistik. Die FPÖ warne seit vielen Monaten davor, die Entwicklungen einfach schleifen zu lassen und ins nächste Unglück zu rennen. Österreich habe nicht zu viele Arbeitsplätze sondern zu viele Arbeitslose. Um die Interessen der österreichischen Arbeitnehmer zu schützen müssten jetzt alle weiteren Gefahren von Billigkonkurrenz und Verdrängung für die Österreicher minimiert werden. "Es ist eigentlich eine Schande, dass man den Minister darauf aufmerksam machen muss und er nicht selbst den Ernst der Lage erkennt und seiner Schutzaufgabe nachkommt", so Kickl weiter.

Die aktuellen Zahlen mit dem dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit von Ausländern seien die dramatische Widerlegung des SPÖ-Propaganda-Geschwätzes, dass Zuwanderung den Sozialstaat sichere. Die Wahrheit sei vielmehr, dass sich zunehmend ein System der Gastarbeitslosigkeit etabliere, das die Österreicherinnen und Österreicher nicht gutheißen würden. "Ich fordere den Minister und seine Regierungskollegen dazu auf, endlich die von der FPÖ seit Jahren verlangte Kosten-Nutzen-Rechnung der Zuwanderung der österreichischen Bevölkerung vorzulegen. Wenn er dazu nicht in der Lage ist dann ist das gleichbedeutend damit, dass die SPÖ-ÖVP-Koalition die Österreicherinnen und Österreicher auch in dieser Frage systematisch hinters Licht führt." Hundstorfers Jammerei über EU-weite Ursachen für die Krise in Österreich sei nur dann zu akzeptieren, wenn er und die Regierung nicht gleichzeitig laufend noch Beiträge zur Verschärfung des Währungsdestasters durch ESM und Co. leisten würden. Wenn er die Krise entschärfen wolle, müsse die SPÖ ihrem bisherigen Kurs in Sachen Euro-Krise abschwören und auf FPÖ-Linie schwenken, schloss Kickl.

