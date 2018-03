Marek: SPÖ mit Populismus auf die Nase gefallen

ÖVP-Abgeordnete: Freifahrt für alle ist unfinanzierbares Wahlzuckerl auf Kosten der Steuerzahler

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Als peinliches Schauspiel entpuppt sich der Zick-Zack-Kurs der SPÖ beim selbstgemachten Vorschlag der Freifahrt für Jugendliche auf allen öffentlichen Verkehrsmitteln. "Ein Roter dafür, ein Roter dagegen - so lautet der derzeitige Schlingerkurs der Genossen - und das nicht nur in dieser Frage!", sagte ÖVP-Unterrichtssprecherin Abg. Christine Marek heute, Donnerstag.

"Da ist der Populismus auf die Nase gefallen", so Marek weiter. "Denn die Steuerzahler wissen genau: Wahlzuckerln bleiben nicht so süß, sondern stoßen den Steuerzahler selbst bald sauer auf: zahlen müssen sie's dann nämlich selbst."

In diesem Sinne empfiehlt Marek der SPÖ eine "Abkühlungsphase in der Sommerhitze". "Zuerst Vorschläge reiflich überlegen, durchrechnen und absprechen, bevor man damit an die Öffentlichkeit geht. Das wäre besser als leere Versprechungen, die sich dann als unfinanzierbar erweisen", schloss die Wiener Abgeordnete.

