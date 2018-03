Strache/Gudenus: Arbeitslosigkeit - SPÖ fährt Wien mit Vollgas gegen die Wand

Häupl & Brauner legen wirtschaftspolitischen Offenbarungseid ab

Wien (OTS) - "Bürgermeister Häupl und SPÖ-Finanzstadträtin Brauner stellen einen Arbeitslosenrekord nach dem anderen auf und werden als Totengräber der Wiener Wirtschaft in die Geschichte eingehen", machen der Wiener FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und FPÖ-Klubobmann Mag. Johann Gudenus aufmerksam. Die neuesten Arbeitsmarktdaten sind katastrophal und legen Zeugnis über die wirtschaftspolitische Unbedarftheit der Wiener SPÖ ab. "Obwohl Legionen von Arbeitslosen in Kursen vor der Statistik quasi in Sicherheit gebracht wurden, wird die völlig ausgebrannte Häupl-SPÖ unsere Stadt "mit sicherer Hand" über die 10%-Arbeitslosenrate führen", warnen Strache und Gudenus. (Schluss)otni

