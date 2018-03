BV Ottakring - Weitere Wirtschaftsförderung für Ottakringer Betriebe

Rund 400.000 Euro durch die Stadt Wien über die Wirtschaftsagentur Wien Gruppe

Wien (OTS/SPW-K) - "Im ersten Halbjahr 2013 wurden in Ottakring 11 Unternehmerinnen und Unternehmer mit einer Gesamtsumme von zirka 400.000 Euro durch die Stadt Wien über die Wirtschaftsagentur Wien Gruppe gefördert. Unter den 11 genannten Betrieben befanden sich verschiedenste Förderprogramme wie Sachgüter, Nahversorgung oder Innovation", freut sich der Ottakringer Bezirksvorsteher, Franz Prokop.

Die Maßnahmen der Wirtschaftsagentur Wien sollen u.a. Unternehmungsgründungen, internationale und nationale Ansiedlungen sowie den Ausbau und die Weiterentwicklung bestehender Unternehmen am Standort Wien bestmöglich unterstützen. "Es ist von größter Wichtigkeit Ottakring als attraktiven Wirtschaftsstandort bestmöglich zu positionieren und zu vermarkten. Die Standortinitiative der Wirtschaftsagentur Wien ist ein ganz neues Förderungsangebot der Stadt Wien. Die geförderten Unternehmen können bei Einhaltung der Förderrichtlinien und positiver Durchführungsprüfung finanziellen Zuschuss seitens der Stadt Wien in Aussicht gestellt bekommen, und somit dank dieser Förderung ihren Standort festigen und qualitätsvolle Arbeitsplätze für Ottakring sichern und ausbauen können", ergänzt Prokop.

"Ich freue mich über dieses großartige Angebot der Stadt Wien, das einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des Wirtschaftstandorts Wien und so auch Ottakring leistet. Es ist von großer Wichtigkeit die Lebensqualität der Ottakringerinnen und Ottakringer laufend zu fördern. Mit dieser Unternehmensförderung wird gezielt in die Ottakringer Wirtschaft investiert", so Bezirksvorsteher Franz Prokop abschließend.

