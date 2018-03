Arbeitsmarktzahlen - SP-Peschek: Fachkräfte fallen auch weiterhin nicht vom Himmel

Wiener Ausbildungsgarantie wirkt

Wien (OTS/SPW-K) - "Der erneute Rückgang im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit ist erfreulich und ein Zeichen dafür, dass die Wiener Ausbildungsgarantie wirkt. Dennoch ist jeder Arbeitsloser einer zu viel und wir werden weiterhin mit aller Kraft für Jugendbeschäftigung kämpfen", so der Wiener SPÖ-Lehrlingssprecher, Christoph Peschek. "Mit den neuen Maßnahmen im Rahmen der 'Sechs Bausteine für mehr Chancen' wie beispielsweise der Ausweitung der Berücksichtigung von Ausbildungsbetrieben bei der Auftragsvergabe und den insgesamt rund 10.000 Ausbildungsplätzen durch die Stadt Wien leisten wir einen enormen Beitrag für die Zukunftsperspektiven der Jugend! Die aktuelle Arbeitsmarktstatistik zeigt auch, wie wichtig das neue VIP-Coaching an den Berufsschulen ist, damit der Anteil an positiven Lehrabschlüssen gesteigert wird: Eine abgeschlossene Ausbildung bringt bessere Chancen am Arbeitsmarkt und damit auch ein besseres Einkommen!", unterstreicht Peschek. Dennoch dürfe sich die Privatwirtschaft nicht aus ihrer sozialen Verantwortung stehlen:

"Einerseits beklagt die Wirtschaft einen Fachkräftemangel, andererseits gibt es einen Rückgang bei den offenen Lehrstellen, trotz massiver finanzieller Lehrstellenförderungen. Fachkräfte fallen nicht vom Himmel, sondern müssen ausgebildet werden!"

"Der selbsternannte Wirtschaftsexperte Juraczka ist daher herzlich eingeladen mit seiner ÖVP Kandidatin und Wirtschaftskammerpräsidentin Brigitte Jank eine Lehrstellenoffensive in der Privatwirtschaft zu starten. Da dies vermutlich nicht von Erfolg ist, haben wir auch hier eine Lösung: Wir fordern einen Ausbildungsfonds, wie dies bereits in der Vorarlberger Metall- und Elektroindustrie der Fall ist!", so Christoph Peschek abschließend.

