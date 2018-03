SP-Lindenmayr: Größte Angebotserweiterung der Wiener Linien seit Jahren ist ganz im Sinn der Fahrgäste

Mehr Komfort zu Hauptverkehrszeiten - "klares Signal, dass öffentlicher Verkehr Vorrang hat"

Wien (OTS/SPW-K) - "Die heute von den Wiener Linien vorgestellte Angebotserweiterung ist die größte seit Jahren und orientiert sich ganz an den Bedürfnissen der Fahrgäste", begrüßt der Wiener SP-Verkehrssprecher Siegi Lindenmayr die neuen Intervalle der Wiener Öffis: "Die Investition von elf Millionen für die Kapazitätssteigerung ist eine Investition, von der eine halbe Million Fahrgäste unmittelbar profitieren werden."

Mit den dichteren Intervallen zu den Hauptverkehrszeiten auf zahlreichen U-Bahn-, Bus- und Straßenbahnlinien reagieren die Wiener Linien auf das geänderte Nutzungsverhalten, unter anderem durch den Boom der Jahreskarte. So werden unter anderem U1 und U3 am Vormittag an Schultagen nun alle vier statt bisher fünf Minuten fahren, was die die Kapazität um 25 Prozent steigert. Auf der U6 werden sechs neue Züge, die derzeit gebaut werden, ab 2013 dichtere Intervalle ermöglichen.

"Eine weitere Kapazitätserweiterung bringt die neue Busflotte, die ab Herbst mit größeren Bussen schrittweise erneuert wird. Insgesamt werden bis 2015 350 Millionen in den neuen Fuhrpark investiert - ein klares Signal, dass in Wien der öffentliche Verkehr Vorrang hat", so Lindenmayr.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at