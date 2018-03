NEOS fordert Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung als erste Bildungsstufe

Meinl-Reisinger: "Maßnahme ist zielführender als Geldleistungen und Steuervorteile"

Wien (OTS) - Beate Meinl-Reisinger, stv. NEOS-Vorsitzende und Bundesliste Platz 3, freut sich über medialen Rückenwind für eines der wichtigsten Anliegen: "Endlich wird Kinderbetreuung auch hierzulande zum Thema. Nur mit einer Bundeskompetenz können wir einen einheitlichen rechtlichen Rahmen für unsere Qualitätsoffensive schaffen." Als junge, beruflich erfolgreiche Mutter kennt sie die Herausforderungen selbst gut genug. Sozial verträgliche, flexible Arbeitsmodelle stehen im Zentrum der familienpolitischen Forderungen von NEOS, um die gemeinsame Zeit mit Kindern zu maximieren.

"Kindergärten, Krippen, Tagesmütter und Kindergruppen sind wichtige Bildungsstätten und schaffen die außerfamiliäre Grundlage, möglichst allen Kindern gute Bildungschancen zu eröffnen. Hier entfalten Investitionen ins Bildungswesen die größte Wirkung. Für einen Qualitätssprung braucht es flächendeckende Einrichtungen mit einem besseren Betreuungsverhältnis und Ganztagesplätzen. Dafür sind bedeutend mehr Personal sowie die Aufwertung von Ausbildung und Bezahlung der Kinderbetreuungsberufe notwendig", umreißt NEOS Vorsitzender und Spitzenkandidat Matthias Strolz das Programm.

International gibt es gute Beispiele: So sind etwa in Schweden fast 50 Prozent der unter 3-Jährigen in Kinderkrippen, Betreuer sind dank dreijährigem Studium bestens qualifiziert. In Frankreich sind es gar fünf Jahre, dort sind 43 Prozent der Kinder in Betreuung - die unattraktiven Gruppengrößen sind hier eine Bremse. In Österreich weisen einzelne Bundesländer, etwa die Steiermark und Oberösterreich, nur knapp zweistellige Betreuungsquoten für unter 3-Jährige auf, in Wien liegt sie als einzigem Bundesland bei einem Drittel.

Als Ursachen sind neben der schlechten Betreuungsquote - oft ist ein_e Betreuer_in für bis 25 Kinder zuständig - vor allem die schlechte Bezahlung zwischen 1.700 und 2.200 Euro pro Monat sowie mangelhafte Ausbildung zu nennen. Österreich ist das einzige europäische Land, das Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen nicht akademisch schult. Trotz des vor drei Jahren eingeführten kostenfreien Kindergartenjahrs für Fünfjährige, das die meisten Bundesländer ausgeweitet haben, gibt es Aufholbedarf. Zudem wurde das Gratis-Angebot aus Budgetnöten häufig wieder auf das gesetzliche Minimum reduziert, etwa in der Steiermark.

NEOS fordert eine Offensive für Ausbau und Qualitätssteigerung von Kinderbetreuung durch Umschichtung der Familienförderung: Die Schaffung neuer Plätze für unter Dreijährige, den Ausbau der Qualität durch kleinere Gruppen und mehr Personal sowie Rechtsanspruch auf qualitätsvollen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag. Auch betriebliche Kinderbetreuungsplätze sollen gefördert, haushaltsnahe Kinderbetreuung dereguliert und entbürokratisiert werden.

"Deutschland macht wieder einmal vor, wie es geht: Der bereits etablierte Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz wird dort mit 1. August auf Krippenplätze für Ein- bis Dreijährige ausgeweitet. Damit wird eine Kernforderung von NEOS umgesetzt - allerdings im falschen Land", so Meinl-Reisinger mit einem Augenzwinkern. "Wir setzen den Fokus auf Betreuungsqualität und die Entfaltung von Talenten in modernen Einrichtungen - in diese Richtung soll der Investitionsschub gehen."

