Sieben neue Partnersuchende in den "Liebesg'schichten und Heiratssachen" am 5. August

Vier Damen und drei Herren aus Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Kärnten und der Steiermark

Wien (OTS) - Halbzeit für die neue "Liebesg'schichten und Heiratssachen"-Staffel: Am Montag, dem 5. August 2013, präsentiert ORF 2 um 20.15 Uhr die bereits fünfte von zehn neuen Folgen des erfolgreichen TV-Formats von Elizabeth T. Spira. Darin porträtiert die preisgekrönte Filmemacherin wieder sieben Menschen auf Partnersuche. Die liebeshungrigen vier Damen und drei Herren kommen diesmal aus Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Kärnten und der Steiermark - so u. a. die Kärntner Taxilenkerin Christa, die am liebsten mit einem Harley-Davidson-Fahrer die Route 66 erobern würde, der FKK-begeisterte Salzburger Pensionist Rudolf, der sich eine sportliche Venus zum Nacktbaden wünscht, oder die Steirerin Hilde, die früher ein Arnold war und dennoch jetzt eine Traumfrau sucht, denn: "Frauen haben wesentlich liebevollere, zärtlichere Gefühle als ein Mann. Männer sind egoistisch, wenn es um Liebe und Sex geht."

Alle Kandidatinnen und Kandidaten im Überblick:

Die 55-jährige Friseurin Michaela aus Tirol stammt ursprünglich aus Heidelberg in Deutschland, wo sie bereits im Alter von 19 Jahren ihrem ersten Mann das Jawort gab. Die Hochzeitsreise führte das junge Ehepaar nach Tirol und Michaela verliebte sich "Hals über Kopf" in ihren Skilehrer. "Ich habe ihn gesehen und war sofort verloren. Er war sehr natürlich, braun gebrannt, hatte weiße Zähne, lockige Haare und ein Lachen von rechts nach links." Es kam, wie es kommen musste:

Scheidung, Umzug nach Tirol, neue Hochzeit und es folgten 15 wunderbare gemeinsame Jahre. Und plötzlich war die Krise da. Neuerliche Scheidung und danach eine zehnjährige Lebensgemeinschaft, doch "er war nicht der Richtige für mich". Nun ist sie seit vier Jahren allein. "Und obwohl es mir als Single sehr gut geht", sehnt Michaela sich wieder nach "einem bunten Leben zu zweit".

Rolf, 57-jähriger Hausmeister und Pantomime aus Oberösterreich, ist Vater von drei Kindern, die noch größtenteils bei ihm wohnen. Der gebürtige Schweizer sucht eine "liebenswürdige, kluge, künstlerisch angehauchte Partnerin", die nicht oberflächlich ist. "Ich will über Dinge reden, die einen bewegen. Mich interessiert das Gegenüber -nicht der Tratsch." Und noch eins mag Rolf überhaupt nicht:

"Machtkämpfe und Streit, denn ich liebe die Harmonie". Rolf bezeichnet sich selbst als "Grübler, der nicht ganz einfach ist", und wünscht sich eine Frau, "die zuhören kann und meine Gefühle versteht."

Die 60-jährige Pensionistin und Nachttaxilenkerin Christa aus Kärnten, ist seit sieben Jahren Single. Zwei Ehen hat sie hinter sich: "Der erste Mann hat nach zehn Ehejahren gemeint, er müsse sich etwas Jüngeres suchen - ich war damals 29 Jahre alt - und der zweite, ein Kärntner, war eifersüchtig und aggressiv." Nun sehnt sie sich nach "einem normalen Mann, der nicht klammert, nett, zärtlich, romantisch, ehrlich und treu ist". Und obwohl Christa noch nie Motorrad gefahren ist, bevorzugt sie einen Harley-Davidson-Fahrer. Denn: "Ich liebe die Freiheit auf den Motorrädern - das ist herrlich, das fasziniert mich. Gemeinsam die Route 66 zu fahren - das wäre mein Traum."

Rudolf, 78-jähriger Pensionist aus Salzburg, liebt FKK und das Meer und wünscht sich eine sportliche Dame, die auch gerne nackt am Strand liegt. Seit zwei Jahren lebt Rudolf allein. Seine erste Frau starb nach 34 Ehejahren: "Das war eine Katastrophe, für mich ist damals die Welt zusammengebrochen." Danach heiratete er ein zweites Mal: "Das ging aber nicht gut. Sie hatte 120 Kilo und wollte keine FKK-Urlaube mit mir machen". Die Scheidung folgte prompt. Nun wünscht sich Rudolf ein drittes Mal Amors Pfeil. Die neue Frau "muss keine Schönheit sein, wichtiger ist die Sympathie", denn "Liebe - seelisch und körperlich - ist das Wichtigste, was es im Leben gibt".

Die 53-jährige Verkäuferin Gabriela aus Graz sucht einen Lebensgefährten, "damit ich nicht mehr allein bin". 19 Jahre war sie verheiratet - bis sie wieder ihrer Jugendliebe begegnete. Sie trennte sich von ihrem Mann, da die alte Liebe wieder Feuer fing. "Leider starb mein Jugendfreund vor eineinhalb Jahren plötzlich und unerwartet an einem Herzinfarkt." Seitdem lebt sie allein. Doch die Einsamkeit macht ihr zu schaffen: "Ohne Liebe funktioniert man wie eine Maschine. Man macht alles automatisch - ohne Gefühle." Sie möchte wieder "gemeinsam reisen, gemeinsam essen, gemeinsam lachen und blödeln".

Kurt, 52-jähriger Landschaftsgärtner und Blues-Sänger aus Oberösterreich, lebt bereits seit mehr als 15 Jahren ohne Frau:

"Meine letzte Beziehung endete bereits im vorigen Jahrhundert." In den 90er Jahren hatte er zwei Affären. "Am Anfang war immer alles Liebe und Grießschmarren. Doch irgendwann gab es Streit und die Egos brachen durch." Kurt, der täglich meditiert, "will in einer Beziehung keinen Stress, ich brauche meinen Freiraum - und Achtung und Harmonie. Krebs vom Sternzeichen, gehe ich einen Schritt vor und zwei zurück." Der schüchterne "Seelenmensch" meint: "Vielleicht hab ich ein bisschen Angst vor Frauen und vor dem Verlieben."

Hilde, 62-jährige Pensionistin aus der Steiermark, war bis vor kurzem ein Mann und hieß Arnold. Seit August vorigen Jahres ist sie eine Frau und heißt Hilde. Als Hilde noch Arnold war hatte er eine Ehefrau, doch "meine Frau wollte diesen Weg nicht mittragen und hat mich verlassen. Der Grund: Sie habe einen Mann und keine Frau geheiratet. Das war sehr schmerzlich, denn ich habe sie sehr geliebt. Aber es gab für mich keine andere Möglichkeit, denn die Sehnsucht, eine Frau zu sein, war schon seit meiner Kindheit da und irgendwann war der Punkt erreicht, an dem es einfach nicht mehr anders ging." Hilde ist auf der Suche nach einer Partnerin, denn "Frauen haben wesentlich liebevollere, zärtlichere Gefühle als ein Mann. Männer sind egoistisch, wenn es um Liebe und Sex geht."

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at