VP-Juraczka ad Verkehr: Ein Chaosprojekt jagt das andere

Wien (OTS) - "Ein Chaosprojekt jagt das andere. So lässt sich die Verkehrspolitik unter der mehr als glücklosen Stadträtin Vassilakou zusammenfassen", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka.

In der Ottakringer- sowie bald schon in der Währinger Straße werden in einem Retroakt der PKW- und Straßenbahnverkehr auf einen Fahrstreifen zusammengelegt, was zu erheblichen Behinderungen der Straßenbahn führt und damit das exakte Gegenteil einer modernen Verkehrspolitik darstellt. "Es ist nur noch Chuzpe, wenn grüne Mandatare in Ottakring damit argumentieren, dass die Öffi-Benutzer während der neuen Stauzeiten nun die Möglichkeit hätten die Schaufenster der Geschäftsstraße zu betrachten (sic!)" so Juraczka weiter.

Auch die Posse rund um das (halb-)lustige Bepinseln der grünen Radwege findet zum Leidwesen aller kein Ende. "Niemand kann schlüssig Auskunft über die weitere Vorgangsweise und die Kosten geben. Dafür ist von der grünen Farbe nach 2 Monaten "Test" ohnehin schon nichts mehr zu sehen. Nun melden sich noch Experten der Uni Wien und verweisen darauf, dass die größte Signalwirkung in Gefahrenbereichen (und nur dort!) durch die, in Kopenhagen schon lang verwendete Farbe hellblau gegeben sei. Der PR-Supergau in grün. Denn wenn man in der Verkehrspolitik ideologisiert, ist diese Farbgebung natürlich ein absolutes "No go". Nun ist guter Rat teuer", so Juraczka weiter.

Im Zuge der Neugestaltung der Mariahilfer Straße herrscht großer Unmut nicht nur bei den Anrainern und Geschäftsleuten, sondern mittlerweile sogar bei den Buslenkern der Wiener Linien. Dieses Prestigeprojekt wird zu einem extremen Ansteigen des Verkehrsaufkommens in den umliegenden Grätzln führen. "Trotz des großen Aufschreis der Anrainer verfolgt Stadträtin Vassilakaou weiterhin stur ihr Vorhaben, lehnt weiter jede Querungsmöglichkeit kategorisch ab und ist nicht bereit ihre ideologischen Scheuklappen abzulegen", so Juraczka weiter.

"Wir sind schon ziemlich besorgt mit welchem Geniestreich die grüne Verkehrsstadträtin die Menschen dieser Stadt als nächstes belästigen wird. Im Sinne der Wiener Bevölkerung fordern wir: Beenden Sie ihren ideologischen Kreuzzug und probieren Sie es zur Abwechslung einmal mit Vernunft!", so Juraczka abschließend.

