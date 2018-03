ORF-"matinee" am 4. August: In memoriam Peter Minich, neue Jägerstätter-Doku, "Serafin on tour" in Jennersdorf u. v. m.

Außerdem: "Kulturtipps"

Wien (OTS) - In memoriam Peter Minich, der am Montag im Alter von 86 Jahren starb, präsentiert die von Peter Schneeberger moderierte "matinee" am Sonntag, dem 4. August 2013, um 9.05 Uhr in ORF 2 einige Höhepunkte aus der jahrzehntelangen Bühnenkarriere des Sängers, der eigentlich als Schauspieler begonnen hat. Zu einer poetisch-musikalischen Reise nach Polen lädt anschließend Simon Callow ein, der nach den biografischen Wurzeln von Frédéric Chopin und Karol Szymanowski zwischen Warschau und Krakau forscht:

"Musikalische Reisen: Warschau und Umgebung - Die Heimat von Frédéric Chopin" (9.35 Uhr). Nach Jennersdorf, in die Welt der Märchenoper, zieht es Harald Serafin dann in der aktuellen Folge von "Serafin on tour" (10.00 Uhr), wo er hinter die Kulissen von Engelbert Humperdincks "Hänsel und Gretel" schaut. Anschließend bringt die "matinee" anlässlich des 70. Todestages von Franz Jägerstätter die neue Dokumentation "Kompromisslos bis zum Tod - Der Weg des Franz Jägerstätter" (10.10 Uhr). Der vom ORF Niederösterreich produzierte Film nimmt auch Bezug auf das im Rahmen des Theatersommers gespielte Stück von Felix Mitterer, das Intendant und Schauspieler Gregor Bloéb im Stadttheater Haag herausgebracht hat. Den Abschluss der "matinee" bilden die wöchentlichen "Kulturtipps" (10.40 Uhr).

Auch ORF III, Ö1 und Radio Niederösterreich ändern in memoriam Peter Minich ihr Programm. Ö1 erinnert am Sonntag, dem 4. August, um 15.05 Uhr in der Sendung "Apropos Oper" an den verstorbenen Kammersänger. Radio Niederösterreich zeichnet in einem "Melodie und Nostalgie -spezial" am 4. August ab 20.04 Uhr das Leben des in St. Pölten geborenen Tenors nach. ORF III plant für den 4. August ein Schwerpunktprogramm rund um die Wiederholung der "matinee". Details stehen noch nicht fest.

Die Sendungen der ORF-"matinee" am 4. August im Detail:

"In memoriam Peter Minich" (9.05 Uhr)

Erst im Juni nahm seine Frau Guggi Löwinger an seiner Stelle den Goldenen Schikaneder für sein Lebenswerk entgegen, nun ist dieses erfüllte Leben voll Musik und Theater zu Ende gegangen: Kammersänger Peter Minich starb vergangenen Montag nach längerer Krankheit in Wien. Der in St. Pölten geborene Künstler kam nach Engagements in St. Gallen und Graz 1960 an die Wiener Volksoper, wo er bis zu seinem Rückzug von der Bühne 1987 als einer der beliebtesten Operettentenöre wirkte. Mehr als ein Vierteljahrhundert hindurch war er einer der begehrtesten Operetten- und Musicalstars und galt als Inbegriff des kultivierten Charmes. Für diesen musikalischen Weg hat er sich bewusst entschieden, und sagte gern: "Lieber bin ich als Operettentenor ein Erster in meinem Fach statt als lyrischer Tenor der Fünfte in der deutschen Provinz." Trotzdem war sein letzter Auftritt an der Volksoper in einer Opernrolle, als er den greisen Kaiser Altoum in Puccinis "Turandot" gab.

Zahlreiche Fernsehauftritte haben Peter Minich zusätzlich ein treues Stammpublikum erhalten. Aus den vielen Aufzeichnungen, die die Schatzgrube des ORF-Archivs birgt, zeigt der von Franz Wagner gestaltete Nachruf einige Höhepunkte: Minich als Danilo in der "Lustigen Witwe", als Eisenstein in der "Fledermaus" und als Oberst Ollendorf im "Bettelstudent". Der Kammersänger selbst führt durch das Programm.

"Musikalische Reisen: Warschau und Umgebung - Die Heimat von Frédéric Chopin" (9.35 Uhr)

Die historische Altstadt von Warschau beherbergte einst einen der bedeutendsten Pianisten und Komponisten: Frédéric Chopin. Er wurde 1810 in Zelazowa Wola als Sohn französisch-polnischer Eltern geboren und zeigte schon früh sein außergewöhnliches musikalisches Talent. Obwohl er den Großteil seines kurzen Lebens im Ausland verbrachte, gilt er doch als der wichtigste polnische Komponist. Moderator Simon Callow begibt sich in dieser Folge von "Musikalische Reisen" auf die Spuren Chopins. Regie führte Peter Beveridge.

"Serafin on tour: J:Opera Jennersdorf" (10.00 Uhr)

In die Welt der Märchenoper taucht Harald Serafin diesmal im burgenländischen Jennersdorf ein, wo man im Schloss Tabor Engelbert Humperdincks "Hänsel und Gretel" gibt. Mit dem Sänger Dietmar Kerschbaum verbinden Serafin nicht nur viele gemeinsame, humorvolle Spielabende in Mörbisch, denn wie Serafin einst bei den Seefestspielen, lässt es sich auch der Intendant von J:Opera Jennersdorf nicht nehmen, selbst auf der Bühne zu stehen: Als hinterlistig-komische Knusperhexe sorgt Kerschbaum auch bei Harald Serafin für herzhafte Lachsalven. Regie führte Christian Reichhold.

"Kompromisslos bis zum Tod - Der Weg des Franz Jägerstätter" (10.10 Uhr)

Er wollte lieber sterben, als einem verbrecherischen Regime zu dienen: Vor genau 70 Jahren wurde Franz Jägerstätter von den Nationalsozialisten hingerichtet. Der oberösterreichische Landwirt hatte im Zweiten Weltkrieg den Wehrdienst aus religiösen und Gewissensgründen verweigert und war wegen "Wehrkraftzersetzung" zum Tod durch das Fallbeil verurteilt worden. Felix Mitterer hat ein Stück über Jägerstätter geschrieben, das im Wiener Theater in der Josefstadt und derzeit beim Theatersommer Haag in Niederösterreich zu sehen ist. Es erzählt vom kompromisslosen Widerstand Jägerstätters gegen das Naziregime und von der gleichzeitig tiefen Beziehung zu seiner Frau Franziska, die heuer gestorben ist. Sie hatte die Haltung ihres Mannes mitgetragen und auch später nie Zweifel an der Richtigkeit seiner Entscheidung zugelassen. Der von Judith Weissenböck gestaltete Film - eine Produktion des ORF-Landesstudios Niederösterreich - zeigt, warum sich Franz Jägerstätter damals zum Widerstand entschieden und welche Rolle dabei der Glaube gespielt hat. Er geht aber auch der Frage nach, warum der 2007 von der römisch-katholischen Kirche seliggesprochene Jägerstätter damals ein weitgehend unverstandener, oft kritisierter Außenseiter war und heute für viele Menschen Vorbild und Held ist.

"Kulturtipps" (10.40 Uhr)

Die aktuelle Ausgabe der "Kulturtipps" berichtet unter anderem über das bevorstehende Konzert des Kultrockers Iggy Pop in Wien, über das Gitarrenfestival im kärntnerischen Millstatt sowie über das Wiener Freilichttheater und seine Tournee in Ostösterreich, die mit Becketts "Warten auf Godot" einen Klassiker im Programm hat.

Die "matinee" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at