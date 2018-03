"Bewusst gesund": Gegen Demenz - Training für Geist und Körper

Außerdem am 3. August: Generation XXL - wie Kinder richtig abnehmen

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 3. August 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Gegen Demenz - Training für Geist und Körper

Anna Schachinger kam mit 83 Jahren ins Heim, weil sie einfach nicht mehr in der Lage war, ihren Alltag allein zu bewältigen. Sie vergaß auf die Körperpflege, vergaß Verabredungen, ließ das Essen am Herd stehen und vergaß, ihre Medikamente einzunehmen. Die Diagnose Demenz kam nicht überraschend, litten doch schon Frau Schachingers Mutter und ihre Schwester an dieser Krankheit. In ihrem neuen Zuhause nimmt die heute 84-Jährige regelmäßig an einem speziellen Training teil, in dem es nicht nur um Bewegung, sondern auch darum geht, das Gedächtnis zu trainieren. Gestaltung: Steffi Hawlik.

Bogenschießen - Therapie bei Rückenschmerzen

Eine Sportart, die immer mehr Menschen in ihren Bann zieht und auch als gesund gilt, ist das Bogenschießen. Im Rehabilitationszentrum Bad Pirawarth wird es sogar als ergänzende Therapie bei neurologischen und orthopädischen Leiden verschrieben. Der Umgang mit Pfeil und Bogen wirkt sich bei Patienten mit Muskelschwäche, Haltungsschäden, Gleichgewichtsproblemen, Koordinations- und Konzentrationsstörungen positiv aus. Auch bei Stressgeplagten hilft der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. "Bewusst gesund" hat zwei Frauen getroffen, die mit Pfeil und Bogen gegen ihre Krankheit ankämpfen. Gestaltung: Gerlinde Scheiber.

Generation XXL - wie Kinder richtig abnehmen

Unsere Kinder sind zu dick. Allein im deutschen Sprachraum hat bereits jedes vierte Kind Übergewicht. Und die kleinen Dicken werden immer jünger, bereits Vorschulkinder plagen sich mit überzähligen Kilos. Auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die an Diabetes erkranken, nimmt dramatisch zu. Ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und zu viel Zeit vor Fernseher und Computer sind nach Meinung der Mediziner die größten Gefahren für die Gesundheit der Kinder. Aber auch die fehlende Vorbildfunktion der Eltern stellt laut Experten ein großes Problem dar. "Bewusst gesund" hat den 15-jährigen Florian getroffen, der seit Jahren mit seinem starken Übergewicht kämpft. Jetzt nimmt er an einem speziellen Langzeitprogramm teil, durch das er lernt, wie wichtig Bewegung ist und dass Sport und gesunde Ernährung durchaus auch Spaß machen können. Erste Erfolge sind bereits sichtbar. Gestaltung: Denise Kracher.

"Bewusst gesund"-Tipp: Bewegung gegen das Vergessen

Eine liebevolle Zuwendung und ein aktives Gestalten des Alltags sind gerade für ältere Menschen, aber im speziellen für Demenzpatienten, besonders wichtig. Sie reagieren überaus sensibel auf körperliche Berührung. Nähere Informationen zum Thema gibt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

