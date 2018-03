FPÖ-Leyroutz: In Kärnten geht das Tarnen und Täuschen von SPÖ, ÖVP und Grünen unvermindert weiter!

Überprüfung von Aufträgen an SPÖ-nahe Werbeagentur durch den Landesrechnungshof wird von neuer Regierungskoalition verhindert

Klagenfurt (OTS) - Als "Skandal" bezeichnete heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Mag. Christian Leyroutz, das Abschmettern eines freiheitlichen Antrages zur Überprüfung von Aufträgen des Landes Kärnten an eine SPÖ-nahe Werbeagentur durch den Landesrechnungshof. "In koalitionärer Eintracht geht das Tarnen und Täuschen offensichtlich ungehindert weiter", so Leyroutz.

Konkret wurde von den Freiheitlichen eine Überprüfung der Aufträge des Landes Kärnten an die Salzburger Werbeagentur "Platzl Zwei Dr. Klaus Moser GmbH" im Zeitraum 2004 bis 2013 durch den Landesrechnungshof durchzuführen, beantragt, um zu kontrollieren, ob die für diese Werbeagentur aufgewendeten finanziellen Mittel nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit eingesetzt worden sind. "Immerhin geht es dabei um über 1 Millionen Euro, die von der damaligen SPÖ-Landesrätin und späteren Landeshauptmannstellvertreterin Gabriele Schaunig an die SPÖ-nahe Werbeagentur flossen.

"Wer nichts zu verbergen hat, braucht sich auch vor keiner Prüfung zu fürchten. Diese Ablehnung nährt nur den Verdacht, dass die Vergabe nicht mit rechten Dingen zuging", verweist Leyroutz auch darauf, dass es im Kärntner Landtag bisher eigentlich Usus war, solchen Prüfungsanträgen einstimmig zuzustimmen.

"Der neue Stil der Regierungskoalition macht sich also nicht nur durch verbale Beschimpfungen an Abgeordneten bemerkbar, erinnert Leyroutz an die Entgleisungen der Klubobmänner von SPÖ und ÖVP, die Abgeordnete des Kärntner Landtages als "Falotten" und "Zigeuner" beschimpften, sondern auch durch gemeinsames Vertuschen", schließt Leyroutz.

