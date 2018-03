FPÖ: Strache: Arbeitslosenzahlen sind rot-schwarzer Offenbarungseid

Hundstorfer agiert wie ein blutiger Amateur

Wien (OTS) - Schockiert über den Anstieg der Arbeitslosigkeit um 12 Prozent im Juli zeigte sich FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache. Das komme einem Offenbarungseid der verheerenden rot-schwarzen Arbeitsmarktpolitik gleich.

In diesem Zusammenhang übte Strache auch scharfe Kritik an den billigen Ausflüchten von Sozialminister Hundstorfer, der diese katastrophalen Zahlen allein auf die schlechte europäische Wirtschaftslage zurückführt und somit jede Eigenverantwortung nonchalant von sich weist. Gleichzeitig tröste sich Hundstorfer damit, dass die Lage in anderen Ländern noch schlimmer sei als in Österreich. Im Schönreden sei der Sozialminister ein echter Profi, während er in seinem fürstlich bezahlten Amt wie ein blutiger Amateur fuhrwerke. "Einem österreichischen Arbeitslosen nützt es genau gar nichts, wenn anderswo noch mehr Leute keine Arbeit haben", zeigte Strache die Unhaltbarkeit der Argumentation des Ministers auf.

Besonders auffällig sei wieder einmal der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Ausländern. 45 Prozent aller vorgemerkten Personen hätten zudem keinen Bildungsabschluss. Zwischen diesen beiden Gruppen gebe es natürlich große Überschneidungen. Für Strache zeigt dies das Versagen sowohl der Integrations- als auch der Bildungspolitik der rot-schwarzen Unglückskoalition. Zudem strafe dies auch das alte Märchen Lügen, wonach wir Zuwanderung bräuchten, um unser Sozialsystem aufrecht halten zu können.

Schlimm sei die Situation auch für Österreichs Jugend. Bei den offenen Lehrstellen habe es allein in Wien ein Minus von 38 Prozent gegeben. Die rot-grüne Wiener Landesregierung zeige also auch in diesem Bereich, dass sie nichts zustande bringe. Mit bizarrer Anti-Verkehrspolitik à la Vassilakou ließen sich nun einmal keine Arbeitsplätze und Lehrstellen schaffen, so Strache. Viel zu wenig getan werde auch für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, bei denen die Arbeitslosigkeit um krasse 22 Prozent gestiegen sei.

