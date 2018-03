Thomas Samhaber neuer Regionalmanager für das Waldviertel

Bohuslav: Ein erfahrener Regionalentwickler, der die Menschen und Nachbarn kennt

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Waldviertel verfügt seit kurzem mit Thomas Samhaber über einen neuen Regionalmanager. "Das Waldviertel bekommt mit Thomas Samhaber einen erfahrenen Regionalentwickler, der nicht nur die Region, sondern auch die Menschen und die Nachbarn sehr gut kennt", so Landesrätin Dr. Petra Bohuslav, die auch betonte:

"Regionalmanager sind wesentliche Motoren in den Regionen Niederösterreichs. Durch ihre strategische Arbeit und intensive Vernetzungstätigkeiten schaffen sie die Basis für eine erfolgreiche regionale Zusammenarbeit. Sie aktivieren, loten Chancen aus und bringen die richtigen Menschen zusammen, um gemeinsam entscheidende Schritte für die Zukunft zu setzen."

Samhaber aus Harmanschlag betreute neben Forschungsarbeiten zur Österreichisch-Tschechischen Zeitgeschichte auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Projekten, wie zum Beispiel den NÖ Jugendkongress, das internationale Kulturfest Prechody-Übergänge in den Städten Gmünd und Ceske Velenice, das Projekt der Kleinregion Waldviertler StadtLand "Jugend trifft Wirtschaft" und die Erstellung der Studie "Jugend in der Regionalentwicklung".

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union entstanden Regionalmanagements mit der Aufgabe, Regionen EU-fit zu machen und gleichzeitig die regionalen Besonderheiten zu wahren. Das Waldviertel gilt als die Wiege der Regionalentwicklung, dort wurde bereits im Jahr 1982 das erste Regionalmanagement Österreichs eingerichtet. Seither wurde insbesondere die Vernetzung der wichtigsten regionalen Akteure vorangetrieben und die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern in der Europaregion Donau-Moldau vertieft.

Thomas Samhaber, der seine Tätigkeit als Regionalmanager am 2. September beginnt, sagte: "Es gibt kaum ein Gebiet, in der sich die Bevölkerung so stark mit der Region identifiziert wie das Waldviertel. Die Menschen hier sind bereit, sich zu engagieren und ihr Wissen, ihre Ideen und ihre Arbeitskraft einzusetzen."

