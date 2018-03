"Sarah Wieners erste Wahl" am 4. August in ORF 2

Wien (OTS) - In der sechsten Folge ihrer Reihe "Sarah Wieners erste Wahl" begibt sich die Spitzenköchin in den Südwesten Frankreichs. In Puydarrieux stößt sie auf dem Biobauernhof von Sophie und Laurent Bonnin auf 800 schwarze Gascogne-Hühner, die allesamt in der freien Natur gehalten werden. Sarah Wiener wird außerdem von Mitgliedern des Verbandes "Gascogne-Huhn" in die strengen Zuchtrichtlinien dieser alten Haustierrasse eingewiesen und beeindruckt mit ihren selbst gekochten typisch österreichischen Topfenpalatschinken - zu sehen am Sonntag, dem 4. August 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2.

Ins Land der Musketiere führt Sarah Wieners sechste Reise. Sie befindet sich allerdings nicht auf den Spuren von d'Artagnan und seinen Freunden, sondern auf der Suche nach dem Gascogne-Huhn. Im Südwesten Frankreichs, in Puydarrieux, führen Sophie und Laurent Bonnin einen Biobauernhof mit 300 schwarzen Bigorre-Schweinen und 800 schwarzen Gascogne-Hühnern, die sich alle tagsüber in der freien Natur aufhalten können: glückliche Schweine und glückliche Hühner, die als alte Haustierrassen wieder sehr beliebt sind.

Von Mitgliedern des Verbandes "Gascogne-Huhn" wird Sarah in die strengen Zuchtrichtlinien eingewiesen, denn schon wegen einer einzigen weißen Feder scheidet die Henne zur Zucht aus. Die Idee für das Abschiedsessen liefert Chefkoch Philippe Piton. Es gibt Huhn in Brotteig und als Nachspeise überbackene Topfenpalatschinken - mit besten Grüßen aus Österreich.

"Sarah Wieners erste Wahl" steht jeweils Sonntag um 17.05 Uhr auf dem Programm von ORF 2 - die Sendetermine im Überblick:

Folge 7: Sonntag, 11. August: "Kabeljau von den Lofoten"

Folge 8: Sonntag, 18. August: "Schaf aus der Haute-Provence"

Folge 9: Sonntag, 25. August: "Honig aus Schwaben"

Folge 10: Sonntag, 1. September: "Erdäpfel aus der Steiermark"

"Sarah Wieners erste Wahl" in der ORF-TVthek und der "ORF nachlese"

"Sarah Wieners erste Wahl" ist eine Koproduktion von ARTE und ORF, hergestellt von der zero one film, Berlin. Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Die "ORF nachlese" begleitet den Sommer über "Sarah Wieners erste Wahl" und widmet der kulinarischen Reihe ein mehrseitiges "Extra" in den "ORF nachlese"-Ausgaben von Juli, August und September. Neben ihren Reiseberichten zu den Ursprüngen unserer Grundnahrungsmittel gibt es jede Menge Hintergrundinfos zu den regionaltypischen Lebensmitteln und deren Produktion sowie exklusiv alle Rezepte zum Nachkochen.

