Asfinag: Bei der Fahrt zum Sziget-Festival Vignette nicht vergessen!

Beliebtes Kulturfest in Ungarn wird auch heuer Zehntausende Österreicher anziehen

Wien (OTS) - Mehr als 400.000 Besucher verzeichnet das einwöchige Kulturfest Sziget mitten in Budapest mittlerweile jedes Jahr. Das traditionelle Festival auf der Obudai-Insel von 5. bis 10. August wird auch Zehntausende Besucher aus Österreich anziehen. Wer allerdings schon länger nicht mehr in Ungarn war, könnte dort im Falle einer Kontrolle auf einer Autobahn eine teure Überraschung erleben. Knapp 555 Kilometer der ungarischen Autobahnen und Schnellstraßen sind seit einigen Jahren mautpflichtig. Die Gebühr wird mit einer E-Vignette eingehoben, die bei Tankstellen in Ungarn erhältlich ist. Die ASFINAG rät aber dazu, sich die Vignette entweder beim Grenzübergang Nickelsdorf in Niederösterreich (Verkaufsstelle ÖAMTC) oder bereits zuvor online unter www.virpay.hu zu besorgen.

Kennzeichen wird gespeichert

Bei dieser E-Vignette wird das Kennzeichen des Fahrzeuges registriert, als Käufer erhält man nur einen Beleg beziehungsweise eine Bestätigungsnachricht, die man ein Jahr aufbewahren muss.

Die Maut beträgt für eine

Jahresvignette (Kalenderjahr) 42.980 Forint, derzeit etwa 144 Euro

Monatsvignette (ab Kauftag plus 30 Tage) 4780 Forint 16 Euro

Wochenvignette (10 Tage) 2975 Forint 10 Euro

Wochenvignette Motorrad (10 Tage) 1470 Forint 5 Euro

Wochenvignette Wohnmobile über 3,5 Tonnen 13.385 Forint 45 Euro

