Schleusenstreiks in Deutschland

Berufsgruppe Schifffahrt und EBU plädieren an die zuständigen Minister, schnellstmöglich die Behinderung der Schifffahrt zu beenden!

Wien (OTS/PWK552) - Seit zwei Wochen wird in verschiedenen Teilen Deutschlands die Schleusenbedienung aufgrund von Streiks behindert. Der Streik trifft die Binnenschifffahrt, die schon seit mehreren Jahren an den Folgen der Krise und noch den Auswirkungen des letzten Hochwassers in großen Teilen Europas leidet, erneut schwer. Von den Auswirkungen sind sowohl die Güter- als auch die Fahrgastschifffahrt stark betroffen.

Aufgrund dieser Tatsache sah sich die Berufsgruppe Schifffahrt gemeinsam mit dem europäischen Dachverband EBU - in der die Vertreter der Güter- und Fahrgastschifffahrt aus allen maßgebenden Binnenschifffahrtsstaaten Europas vertreten sind - gezwungen, die zuständigen Bundesminister Deutschlands aufzufordern, umgehend alle Maßnahmen zu veranlassen, um die freie und unbehinderte Schifffahrt auf sämtlichen Wasserstraßen Deutschlands wiederherzustellen und die Versorgungssicherheit der europäischen Wirtschaft zu gewährleisten.

Bekanntlich befindet sich das Gewerbe in einer schweren wirtschaftlichen Krise. "Diese Situation wurde durch die letzten Katastrophen in Österreich und vielen Teilen Deutschlands aufgrund des Hochwassers, die für das Binnenschifffahrtsgewerbe hohe Einnahmensverluste zur Folge hatte, noch verschlimmert" betont Wolfram Mosser, Berufsgruppenobmann der österreichischen Schifffahrt in der Wirtschaftskammer Österreich. Das Binnenschifffahrtsgewerbe ist dann auch nicht mehr in der Lage, weitere Verluste hinzunehmen.

"Gemeinsam mit der EBU fordern wir die deutschen Minister auf, die Streiksituation so schnell wie möglich zu beenden um eine durchgängige und verlässliche Schiffbarkeit zu ermöglichen bzw. sicherzustellen", betont Mosser. (BS)

