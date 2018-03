Mehr Mariahilfer Straße: Neue Verkehrsorganisation startet mit 16. August

Vassilakou: "Größtes Projekt zur innerstädtischen Verkehrsberuhigung seit der FußgängerInnenzone Kärntner Straße" - www.anachb.at und wien.at-Stadtplan zeigen Änderungen an

Wien (OTS) - Mit 16. August 2013 wird die neue Verkehrsorganisation für die Innere Mariahilfer Straße umgesetzt. Gleichzeitig treten die begleitenden Verkehrsmaßnahmen in Mariahilf und Neubau in Kraft. Zwischen Getreidemarkt und Kirchengasse bzw. zwischen Kaiserstraße und Andreasgasse werden Begegnungszonen eingerichtet. Das trägt wesentlich zur Verkehrsberuhigung bei und sichert gleichzeitig die ungehinderte Erreichbarkeit der Garagen und Geschäfte. Zwischen Andreasgasse und Kirchengasse wird die Mariahilfer Straße zur FußgängerInnenzone mit der Möglichkeit, Rad zu fahren. Der 13A bekommt einen rotgefärbten Fahrbereich. Mit 16. August beginnt auch die Phase der Evaluierung und Optimierung. Die Auswirkungen der neuen Verkehrsorganisation werden dann laufend überprüft und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung ergriffen. Für die AnwohnerInnen des 6. und 7. Bezirks werden jeweils in einem ersten Schritt zusätzlich 27 AnwohnerInnenparkplätze geschaffen. Insgesamt soll das Angebot an AnwohnerInnenparkplätzen weiter ausgebaut werden.

"Mit der Neugestaltung inneren Mariahilfer Straße setzt die Stadt das größte Projekt zur Verbesserung der Lebensqualität in der Innenstadt seit Einführung der FußgängerInnenzone Kärntner Straße um. Vor 40 Jahren war die Skepsis groß - heute kann sich niemand mehr vorstellen, dass vor dem Stephansdom einmal Autos unterwegs waren. Ich bin mir sicher, dass dieser Effekt auch im Fall der Mariahilfer Straße eintreten wird. Nun startet die Phase der Evaluierung: Jetzt können die WienerInnen ihre neue Mariahilfer Straße ausprobieren. Wir werden die Auswirkungen der neuen Verkehrsorganisation laufend überprüfen. Wenn nötig, können wir sofort reagieren und Änderungen vornehmen. Am Ende der Evaluierungsphase steht dann die Befragung. Wir haben von Beginn an die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Wünschen und Anregungen in das Projekt eingebunden", so Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou.

Renate Kaufmann, Bezirksvorsteherin Mariahilf: "Das Projekt Mariahilfer Straße NEU wurde zwei Jahre lang intensiv und genau vorbereitet. Die Testphase bietet uns die einzigartige Möglichkeit die Auswirkungen in der Realität zu erleben und gegebenenfalls rasch Adaptierungen vorzunehmen. Ich bin davon überzeugt, dass durch diese richtungsweisende Entscheidung die BewohnerInnen in Mariahilf profitieren werden. Weniger KFZ-Verkehr bringt weniger Lärm und Abgase und somit mehr Lebensqualität für alle. Dadurch werden auch die nächsten Generationen ein lebenswertes Mariahilf vorfinden."

Gertrude Brindlmayer, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Neubau: "Die neue Mariahilferstraße bietet die Möglichkeit, die vielfältigen Ansprüche, die an den öffentlichen Raum gestellt werden, zu erfüllen. Und die begleitenden Maßnahmen im Bezirk sollen eine Zufahrt ermöglichen, den Durchzugsverkehr jedoch weitgehend unterbinden."

Die neue Mariahilfer Straße in fünf Punkten:

1. FußgängerInnenzone auf der Mariahilfer Straße zwischen Kirchengasse und Andreasgasse.

a. Das Liefern ist zwischen 6-13 Uhr möglich (Mo-Sa, werktags)

2. Zwei Begegnungszonen zwischen Getreidemarkt und Kirchengasse sowie Andreasgasse und Kaiserstraße

Lieferzeiten und Lieferzonen bleiben unverändert.

b. Es gilt Tempo 20.

c. Drei "Kiss and Ride"-Plätze zum Ein- und Aussteigen werden eingerichtet.

d. Zufahrten zu allen Garagen und Hauseinfahrten sind möglich.

3. Öffis und Taxis: Ein eigener Fahrbereich für den 13A wird rot eingefärbt.

a. Das Queren der Fahrbahn für den 13A ist erlaubt, das Längsgehen nicht.

b. Es gilt Tempo 20. c. Taxis dürfen in Richtung des Busses zum Abholen und Hinbringen die Fahrbahn des 13A benutzen. Das Ein- und Aussteigen erfolgt neben der markierten Fahrfläche. Das Durchfahren, ohne dort Ein-oder

Aussteigen zu lassen, ist nicht erlaubt. Bereich FußgängerInnenzone Andreasgasse bis Neubaugasse: Für Taxis Zu- und Abfahrt zwischen 6 und 13 Uhr.

d. Der Nachtbus N49 wird ab 15.8. nachts auf der Trasse der Straßenbahnlinie 49 fahren.

4. Radfahren in der gesamten Mariahilfer Straße ist in beide Richtungen möglich.

a. angepasste Geschwindigkeit: max. Tempo 20 in den Begegnungszonen

b. FußgängerInnenzone: Schrittgeschwindigkeit (außer roter Fahrbereich für 13A: Dort Tempo 20 in Fahrtrichtung des Busses)

5. Das Parken auf der Mariahilfer Straße ist nicht mehr möglich. a. Schaffung von AnwohnerInnenparkplätzen in den Seitengassen (27 AnwohnerInnenparkplätze jeweils im 6. und im 7. Bezirk) - weiterer Ausbau geplant

b. Die umliegenden Garagen ermöglichen das Parken, ausreichend Stellplätze sind vorhanden.

Zusätzlich werden begleitend Verkehrsmaßnahmen in den angrenzenden Bezirken Mariahilf und Neubau ergriffen. So gilt beispielsweise ab 16.8.2013 Tempo 30 auf Gumpendorfer Straße, auf Neustiftgasse und Burggasse. Weiters wird der Durchzugsverkehr durch Veränderungen im Einbahnsystem unterbunden.

Mit dem 16.8. werden sämtliche Änderungen der Verkehrsorganisation im Online-Stadtplan der Stadt Wien www.wien.at angezeigt beziehungsweise auch das Routenplaner-Tool www.anachb.at angepasst sein.

