EANS-Hinweisbekanntmachung: Egger Holzwerkstoffe GmbH / Jahresfinanzbericht

Egger Holzwerkstoffe GmbH / Jahresfinanzbericht

Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Egger Holzwerkstoffe GmbH / Jahresfinanzbericht 2013

Hiermit gibt die Egger Holzwerkstoffe GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht

Deutsch:

Veröffentlichungsdatum: 01.08.2013

Veröffentlichungsort : http://www.egger.com

KOMMENTAR: EGGER AUF PLANMÄSSIGEM WACHSTUMSKURS

EGGER hat seinen Wachstumskurs auch im vergangenen Geschäftsjahr fortgesetzt und seine Stellung im Markt weiter ausgebaut. Der konsolidierte Umsatz der EGGER Gruppe im Geschäftsjahr 2012/13 beläuft sich auf 2,181 Mrd. Euro. Zur Umsatzsteigerung von rund 11 % im Vergleich zum Vorjahr trugen vor allem das erworbene russische Spanplattenwerk in Gagarin, die Mengensteigerungen bei OSB-Produkten durch die Inbetriebnahme des neuen Werkes in Radauti (Rumänien) sowie zusätzliche Kapazitäten im Beschichtungs- und Schichtstoffbereich bei. Auch der operative Cash Flow stieg wiederum an, das EBITDA lag mit 298 Mio. Euro um 14 % über dem Vorjahreswert. Mit einer nochmals verbesserten Eigenkapitalquote auf 36 % unterstreicht EGGER seine gute Bonität als internationale Industriegruppe.

EGGER GESCHÄFTSENTWICKLUNG 2012/13

Umsatzplus von 11 % auf 2,181 Mrd. Euro trotz schwieriger Rahmenbedingungen

EBITDA um 14 % auf 298 Mio. Euro gesteigert

Steigerung der Mitarbeiterzahl auf 7.100 gruppenweit

Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln in Leitbild verankert

Investitionen von 147 Mio. Euro in die bestehenden Werke

Umsatzzuwächse bei Decorative Products, Building Products und Retail Products

Stabiler Ausblick auch für 2013/14

Weitere Investitionen in die Standorte, Ausbau des Stammsitzes St. Johann

