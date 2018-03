Haimbuchner: Hohe Arbeitslosigkeit - Bundesregierung hat Entwicklung verschlafen

Steuern und Lohnnebenkosten senken, überbordende Bürokratie durchforsten, damit Unternehmer Jobs schaffen können

Linz (OTS) - Zur aktuellen Statistik, wonach die Zahl der Arbeitslosen im Juli gegenüber dem Juli 2012 in Österreich um zwölf Prozent gestiegen ist, stellte heute der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner fest: "Die Bundesregierung hat die Entwicklung eindeutig verschlafen. Besonders bemerkenswert ist, dass SP-Bundeskanzler Faymann nunmehr den Menschen Sand in die Augen streut und behauptet, dass die SPÖ um jeden Arbeitsplatz kämpft. Fakt ist: Trotz dieser Regierung ist es den heimischen Betrieben - und hier vor allem den KMUs - zu verdanken, dass sie trotz widriger Umstände in der Finanz- und Wirtschaftskrise weiterhin den Menschen in unserem Land Arbeit geben können. Gibt es jedoch nicht endlich Reformen, die die Wettbewerbsnachteile im EU-Vergleich beenden, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit einen weiteren Anstieg der Menschen ohne Beschäftigung geben." ****

Es sei längst überfällig, die hohen Steuern und Lohnnebenkosten zu senken. "Die überbordende Bürokratie hemmt die Wirtschaft und muss endlich durchforstet werden. Nur mit einer umfassenden Reform können Unternehmer Jobs schaffen. Wir müssen den Wirtschaftsstandort entlasten und somit Arbeitsplätze sichern", so der FP-Landeschef. "Die Großpleiten in der heimischen Wirtschaft sind in den jüngsten Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Daher wird sich die Situation am Arbeitsmarkt für die Menschen noch weiter verschärfen. Hinzu kommt die geplante Ostöffnung des Arbeitsmarktes für Rumänen und Bulgaren", erneuert Haimbuchner die Forderung, diese Arbeitsmarktöffnung auszusetzen.

"Ich bezweifle aber ganz klar die Ehrlichkeit bei der Arbeitsmarkt-Statistik. Die Menschen schlucken diese Beruhigungspillen, dass es uns in Österreich gut geht und wir im Vergleich zu anderen Ländern keine Probleme haben, nicht mehr. Immer mehr Menschen werden in Frühpension geschickt. Sie scheinen dann in keiner Arbeitslosenstatistik mehr auf", nennt der FP-Landesparteiobmann weitere verfälschende Parameter wie Fortbildungs-, Schulungs- oder Karenzzeiten. "Reduzieren wir endlich die Bürokratie, senken die Lohnsteuer und stärken wir die Klein- und Mittelbetriebe. Und der Import zusätzlicher Arbeitsloser durch die Arbeitsmarkt-Ostöffnung wird die Situation für jene auch verschärfen, die auf der Suche nach Beschäftigung sind", bekräftigt Haimbuchner abschließend. (schluss) bt

