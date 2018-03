FPK-LPO Ragger: Kärntens Strompreis ist viel zu hoch!

Nach Verbund soll auch Kelag den Strompreis für Endverbraucher senken - Günstige Großhandelspreise weitergeben

Klagenfurt (OTS) - Noch immer ist der Strompreis in Kärnten viel zu hoch. Wie heutigen Medienberichten zu entnehmen ist, geht der Verbund mit gutem Beispiel voran und senkt ab September den reinen Strompreis für seine Endkunden um rund zehn Prozent, was die Ausgaben für Strom (inklusive Netz und Steuern) um rund drei Prozent senken dürfte. "Obwohl der Verbund als erster Energieanbieter die niedrigen Großhandelspreise an die Haushalte weitergibt, müssen die Kärntner weiterhin mit viel zu hohen Strompreisen kämpfen", betont Ragger und sieht die Kelag in der Pflicht nun endlich auch die Preise zu senken.

Dem jüngsten Strompreismonitor der E-Control zufolge sei die Kelag nämlich der zweitteuerste Anbieter in Österreich, wenn man den jährlichen Durchschnittsverbrauch einer Familie (3.500 kWh) als Messgröße nehme. "Es kann nicht sein, dass die Kärntner Familien mit deutlich höheren Belastungen rechnen müssen als der Rest von Österreich. Landeshauptmann Peter Kaiser ist gefordert sein Wahlversprechen, Kärnten werde den billigsten Strom geliefert bekommen, einzuhalten und endlich auf die dramatische Entwicklung zu reagieren" so Ragger. Eine Weitergabe von günstigen Großhandelspreisen an die Bevölkerung sei längst notwendig.

