VP-Juraczka ad Arbeitsmarktzahlen: Wien steuert heuer auf 10-Prozent-Marke zu

Wien (OTS) - "Selbst der österreichweit gesehen höchste und massive Anstieg von plus 17,7 Prozent bei den Schulungsteilnehmern, die bekanntlich nicht in der Arbeitslosenstatistik erfasst werden, kann nicht verhindern, dass Wien auf einen neuen Arbeitslosenrekord zusteuert und heuer wahrscheinlich die 10-Prozent-Marke bei der Arbeitslosenquote überschreiten wird", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka in Reaktion auf die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für Juli 2013.

Manfred Juraczka: "Wie glaubwürdig ist angesichts dieser Entwicklungen die aktuelle SPÖ-Kampagne "Wir kämpfen für jeden Arbeitsplatz"? Das SPÖ dominierte Wien hat innerhalb der letzten elf Jahre neun (!) Mal die höchste Arbeitslosenrate aller Bundesländer verzeichnet, unabhängig davon ob Hochkonjunktur herrschte oder Krisenzeiten. Während die Zahl der unselbständig Beschäftigten in Österreich laut dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger in den letzten 20 Jahren um mehr als 400.000 zugenommen hat, erreichte Wien im vergangenen Jahr nicht einmal das Niveau von 1993, dem Jahr in dem Michael Häupl Vorsitzender der SPÖ Wien wurde. Und sogar das WIFO konstatiert, dass Wien nicht die Rolle eines Wachstums- und Beschäftigungsmotors einnehmen kann, die üblicherweise den Städten zugeschrieben wird. Summa summarum ein vernichtendes Zeugnis für die Arbeitsmarktpolitik in dieser Stadt."

"Die rot-grüne Stadtregierung ist aufgefordert endlich die notwendigen Mittel in die Hand zu nehmen um eine aktive Standortpolitik zu betreiben sowie die nötigen Strukturreformen anzugehen. Gebührenerhöhungen und Faymann-Steuern sind auf jeden Fall das falsche Konzept, um Arbeitsplätze zu schaffen", so Juraczka abschließend.

