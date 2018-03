EANS-News: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG /

3-Monatsbericht

Die Österreichische Staatsdruckerei verzeichnet ein sehr

gutes, stabiles Ergebnis im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2013/14

Wien, am 1. August 2013: Das Ergebnis im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2013/14 (1.4.2013 - 30.6.2013) der Österreichische Staatsdruckerei Holding AG hat sich im Vergleich der Vorjahre auf ein stabiles Fundament eingependelt: Die Umsatzerlöse des Unternehmens beliefen sich auf EUR 10,3 Mio.

Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres EUR 2,2 Mio., das Vorsteuerergebnis lag bei EUR 2,1 Mio. Die Österreichische Staatsdruckerei erwirtschaftete einen Periodenüberschuss nach Abzug der Ertragssteuern von EUR 1,6 Mio., gegenüber EUR 2,0 Mio. im Q1 2012/13 (Q1 2011/12: EUR 1,6 Mio.). Der Inlandsumsatz belief sich auf EUR 9,0 Mio. Der Auslandsumsatz entsprach etwa dem Vorjahresniveau von EUR 1,3 Mio.

Robert Schächter, Vorstandsvorsitzender und CEO der Österreichische Staatsdruckerei Holding AG, über das 1. Quartalsergebnis: "Die Performance zeigt deutlich, dass unser Unternehmen weiterhin durch Stabilität und Kontinuität gekennzeichnet ist. Die Ergebniskennzahlen des ersten Quartals des laufenden Geschäftsjahres entsprechen etwa dem Niveau des Q1 des Geschäftsjahres 2011/12 (Umsatzerlöse: EUR 10,1 Mio.). Das umsatzstärkere Quartal des Vorjahres war auf die große Nachfrage nach Kinderreisepässen zurückzuführen."

Über die OeSD Gruppe

Die OeSD Gruppe ist einer von Europas führenden Anbietern von gesamtheitlichen Identitätsmanagementlösungen. Sie entwickelt und produziert Hochsicher-heitsidentitätsdokumente, wie z.B. den "Reisepass mit Chip und biometrischen Sicherheitsmerkmalen". Das Segment Security Print umfasst den Entwurf und die Herstellung von Hochsicherheitsdruckprodukten wie Blanko-Identitätsdokumente, Sicherheitszertifikate, Briefmarken, etc. Das Segment eGovernment umfasst die Entwicklung, Implementierung und Bereitstellung von Personalisierungslösungen für Identitätsdokumente (z.B. Reisepässe, Führerscheine, Personalausweise, Aufenthaltstitel, etc.). Die OeSD Gruppe beliefert und betreut Kunden in mehr als 60 Staaten der Welt.

