NÖVOG: Monatsrückblick Juli 2013

01.08.2013: Erfolgsprojekt Schneebergbahn: Fahrgastrekord im Juli

Die Schneebergbahn eilt von einem Rekord zum nächsten. Diesen Juli waren exakt 37.113 Gäste mit der Schneebergbahn unterwegs, das beste Monatsergebnis in der Geschichte der beliebten Zahnradbahn auf den Schneeberg.

26.07.2013: Gemeindealpe Mitterbach: Winterangebot wird spannend und neu!

"Den ganzen Sommer arbeiten wir daran, dass der Winter auf der Gemeindealpe für unsere Gäste noch spektakulärer und schöner wird. Insgesamt investieren wir 6,5 Millionen Euro in den Winterbetrieb der Gemeindealpe Mitterbach", sagt Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

23.07.2013: NÖVOG: Neues Betriebszentrum Laubenbachmühle fertig gestellt

Insgesamt wurden 23 Mio. Euro investiert. Das Betriebszentrum ist gleichzeitig Bahnhof, Werkstätte, Remise, touristisches Portal und Standort der Himmelstreppe.

18.07.2013: Waldviertelbahn: Neues Design für die Beschilderung der Strecke

Alle Bahnhöfe und Haltestellen entlang der Waldviertelbahn sind im Design der NÖVOG Wieselbahnen neu beschildert - ein wichtiger Beitrag zur weiteren Positionierung der Waldviertelbahn als touristisches Highlight in der Region.

12.07.2013: Mariazellerbahn: Die vierte Garnitur der Himmelstreppe ist eingetroffen!

Am 12.07.2013 ist die vierte Himmelstreppe am Bahnhof Ober-Grafendorf angekommen. "Wir setzen große Erwartungen in die Himmelstreppe, denn mit ihr wird die Mariazellerbahn zu einem modernen Verkehrsmittel für Pendler und Touristen", erklärt Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

10.07.2013: Waldviertelbahn: Dienststelle Waldviertelbahn gegründet

Seit 1. Mai 2013 existiert die neue Dienststelle der Waldviertelbahn mit Sitz in Gmünd. Herbert Frantes managt als Dienststellenleiter der Waldviertelbahn den täglichen Betrieb und arbeitet daran, die Waldviertelbahn als touristisches Highlight in der Region zu positionieren.

09.07.2013: Gemeindealpe Mitterbach: Mit'm Lift aufi, mit Schwung owa - täglich!

"Im Sommer setzen wir mit unserem Angebot auf Spaß und Action für die ganze Familie. Mit unseren Mountaincart- und Monsterrollerfahrten bieten wir unseren Gästen ein abwechslungsreiches Freizeiterlebnis. Bei Wanderfreunden punkten wir mit gut ausgeschilderten Wanderwegen", sagt Verkehrslandesrat Wilfing.

04.07.2013: Wachaubahn: Mit dem Nobelheurigen unterwegs durch die Wachau

Zwei Mal pro Woche fährt ein besonderer Zug durch die Wachau. "Unser Nobelheuriger auf Schiene verbindet perfekte Aussicht auf die Wachau mit der Gemütlichkeit eines Heurigenbesuchs. Essen und Wein sind von ausgewählter Qualität", schildert Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

03.07.2013: Waldviertelbahn: Gemeinde kauft den Bahnhof Weitra

Das verkaufte Areal hat eine Fläche von rund 5.200 m2. Davon wird ein Teil der Fläche bereits vom Bauhof der Gemeinde genutzt. Des Weiteren erhält die Bühne Weitra Platz zur langfristigen Lagerung ihrer Requisiten.

02.07.2013: NÖVOG Infocenter: Längere Öffnungszeiten für telefonische Anfragen

Mit 3. Juli 2013 wird das Infocenter seine Öffnungszeiten ausweiten und in der Sommersaison nun Mittwoch bis Samstag von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet sein. An den anderen Tagen steht das Team wie bisher bis 17:00 Uhr zur Verfügung.

