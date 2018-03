IV zu Arbeitsmarkt: Österreich muss Kurs auf Wachstum und Beschäftigungsförderung nehmen

IV-Vize-GS Koren: rasche Senkung der Arbeitszusatzkosten und mehr Flexibilität bei Arbeitszeit schaffen - Pensionssystem für künftige Generationen zukunftsfit gestalten

Wien (OTS/PdI) - "Österreich ist mit einer Arbeitslosenrate von 4,6% weiterhin auf Platz 1 der Eurostat-Arbeitslosenstatistik. Die jedoch nach wie vor europaweit eingetrübte konjunkturelle Lage erfordert aber auch in Österreich rasche Maßnahmen, um der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken", forderte der Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Peter Koren, angesichts der aktuell veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen, heute, Donnerstag. Zwar entwickelt sich die Zahl der unselbständig Beschäftigten nach wie vor leicht positiv (+0,5%), bei den älteren Arbeitskräften sogar um +5,3%, zeitgleich steigen aber auch die Arbeitslosenzahlen an. "Eine Entlastung des Faktors Arbeit und tiefgehende Strukturreformen sind zum langfristigen Erhalt des Wirtschafts- und Arbeitstandorts Österreich unumgänglich", so Koren. "Auch eine Flexibilisierung der Arbeitszeitregelungen ist dringend notwendig. Es braucht mehr Gestaltungsmöglichkeiten auf Betriebsebene. Nur so können wir wettbewerbsfähig bleiben und Beschäftigungswachstum in Österreich fördern", stellte der Vize-Generalsekretär fest.

"Zudem ist durch die stetig ansteigenden Ausgaben im Pensionssystem der finanzielle Spielraum der öffentlichen Finanzen massiv gefährdet", warnte Koren: "Angesichts der demografischen Entwicklung ist eine generelle Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalter unverzichtbar. Es ist notwendig, die Österreicherinnen und Österreicher länger im Erwerbsleben zu halten, um das Pensionssystem auch für folgende Generationen finanziell abzusichern", so Koren und verweist auf die Ausführungen im aktuellen Beschäftigungsausblick der OECD: "Laut OECD nehmen ältere Arbeitskräfte jungen Menschen keine Arbeitsplätze weg. Versuche der Regierungen, jungen Menschen den Arbeitsmarktzugang zu erleichtern, indem sie die Frühpensionierung älterer Menschen forcieren, erachtet die OECD vielmehr als 'kostspielige politische Fehler', die die Staaten angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise nicht nochmals begehen sollten". Die Industriellenvereinigung fordert daher zur Absicherung des Pensionssystems die gesetzliche Eindämmung frühzeitiger Pensionsmöglichkeiten, eine raschere Angleichung des gesetzlichen Frauenpensionsalters an jenes der Männer und die Implementierung eines Nachhaltigkeitsmechanismus im Pensionssystem, der die steigende Lebenserwartung automatisch berücksichtigt.

