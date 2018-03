Die Toolbox für Manager / Themenservice des Schäffer-Poeschel Verlags

Stuttgart (ots) - Das vorliegende Buch ist ein Praxis- und Umsetzungsbuch für ergebnisverantwortliche Manager. Darin wird kompakt und anwendungsbezogen all das dargestellt, was Führungskräfte immer und überall benötigen, um wirksam zu sein. Dies gilt für alle Wirtschaftszweige und für jede gesellschaftliche Institution.

Kompetenz in Führungsfragen ist nicht nur der Schlüssel für persönliche Wirksamkeit, sondern auch für die Zukunftsfähigkeit der Organisationen und für eine Volkswirtschaft insgesamt. Entgegen weit verbreiteter Meinung sind es eben nicht die Branche, der Internationalitätsgrad, die Unternehmensgröße oder die Psychologie, die über Wirksamkeit entscheiden. Es sind bewährte Methoden, die im Prinzip immer und überall gelten. Eine Führungskraft, die Resultate erzielen möchte, muss neben der Geschäftskenntnis über ein Minimum an methodischer Kompetenz verfügen. Das gilt insbesondere in Phasen von Veränderungen, bei Beförderungen und der Übernahme neuer Aufgaben.

Die Kernthemen des Buches sind Strategie, Innovation, Organisation, Produktivität, Projekte und Change.

In jedem Kapitel werden die Methoden vorgestellt und mit der Anleitung zur Umsetzung verbunden. Die Inhalte werden jeweils mit einem Werkzeug und einem neutralen Beispiel illustriert. Damit ist sichergestellt, dass die Methoden in kurzer Zeit analysiert und rasch umgesetzt werden können. Am Ende des Buches werden die Anwendung und Nutzung der vorgestellten Methoden im Überblick dargestellt.

Es gibt nur Weniges, das so häufig von Modewellen heimgesucht wird, wie das Thema Management. Immer neuere Wortkreationen oder vermeintlich noch nie dagewesene Ansätze lassen vergessen, dass es praxiserprobte Methoden gibt, die sich über Jahrzehnte bewährt haben. Das hier zugrunde gelegte Managementverständnis geht davon aus, dass Führung gelernt, verinnerlicht und permanent perfektioniert werden kann. Es hat nichts mit Status, Charisma, Inspiration, Herkunft oder angeborenen Fähigkeiten zu tun. Management in seiner wirksamsten Form ist Handwerk.

Die "Toolbox für Manager" liefert in kompaktester Form die Werkzeuge für Wirksamkeit.

Quelle: Roman Stöger, Die Toolbox für Manager Strategie, Innovation, Organisation, Produktivität, Projekte, Change ca. 400 S., inkl. Downloadangebot, gebunden, Preis: EUR 49,95 ISBN: 978-3-7910-3280-1 Erscheint am: 12.08.2013

