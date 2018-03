AK Kaske: In Bereiche investieren, die rasch und direkt Arbeitsplätze schaffen

Wien (OTS) - "Die Arbeitslosigkeit macht keine Sommerpause, die Politik darf das auch nicht. Die Bekämpfung der steigenden Arbeitslosigkeit muss absolute Priorität haben - auch im Sommer und auch in Wahlkampfzeiten", fordert AK Präsident Rudi Kaske die rasche Umsetzung des geplanten Konjunkturprogrammes. Der Kreis der von Arbeitslosigkeit Betroffenen wird immer größer. Im Juli waren neben den älteren ArbeitnehmerInnen vor allem der Produktionssektor und die Arbeitskräfteüberlassung betroffen. "Wir müssen in Bereichen investieren, die rasch und direkt Arbeitsplätze sichern und schaffen", denkt der AK Präsident vor allem an den sozialen Wohnbau. Ein Ärgernis ist für Kaske auch die "ewige" Diskussion über die Arbeitslosigkeit bei den Älteren: "Wir sind uns seit Jahren einig darüber, dass wir dieser Tendenz gegensteuern müssen. Dass wir die Älteren für den Arbeitsmarkt brauchen, dass wir sie dafür fit und gesund halten müssen und dass ihnen überhaupt eine Chance auf einen Arbeitsplatz gegeben werden muss. Aber wenn es um konkrete Maßnahmen geht, steht die Wirtschaft auf der Bremse", will Kaske die Unternehmen verstärkt in die Pflicht nehmen. Neben einer alternsgerechten Arbeitsorganisation in den Betrieben und gesundheitsfördernder Maßnahmen, die auch einen Umstieg in andere Berufe ermöglichen, will Kaske endlich ein Bonus-Malus-System, das dafür sorgt, dass die Unternehmen Ältere auch tatsächlich beschäftigen. "Seit beinahe zwei Jahren gibt es darüber eine Sozialpartner-Einigung, aber geht es um die Umsetzung, blockiert die Wirtschaft", kritisiert Kaske.

