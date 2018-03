Kapsch startet den kommerziellen Betrieb des elektronischen Mautsystems in Weißrussland

Minsk/Wien (OTS) - * G E S P E R R T bis 01.08.13, 10:00 Uhr *

Das von Kapsch TrafficCom in Weißrussland

errichtete elektronische Mautsystem startet am 1. August 2013 mit dem kommerziellen Betrieb. Auf 815 km des weißrussischen Straßennetzes wird die elektronische Gebührenerhebung das bisherige manuelle System ersetzen. Eingesetzt wird das elektronische Mautsystem auf Teilen der M1/E30 (Brest - Minsk - Grenze zu Russland) und Zubringerstraßen wie der Verbindung zwischen Minsk und dem internationalen Flughafen von Minsk. Mautpflicht besteht für Fahrzeuge über 3,5t Gesamtgewicht sowie für Fahrzeuge mit weniger als 3,5t Gesamtgewicht, die außerhalb der Zollunion von Weißrussland, Russland und Kasachstan zugelassen sind.

Die weißrussische Tochtergesellschaft von Kapsch hat im Herbst 2012 mit der Errichtung des auf Mikrowellen-Technologie basierenden Mautsystems begonnen. Ein Projektteam von rund 90 der insgesamt 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens vor Ort hat dabei 56 Maut- und Kontrollbrücken installiert und 48 Kundenservicestationen eingerichtet. Zusätzlich wurden zwei moderne Datenzentren aufgebaut, 500.000 On-Board-Units für die automatische Verrechnung geliefert und den weißrussischen Transport-Inspektoren 16 speziell ausgerüstete Fahrzeuge zur Rechtsdurchsetzung übergeben.

Kapsch hatte im Februar 2012 den Auftrag zur Errichtung und zum Betrieb eines landesweiten elektronischen Mautsystems in Weißrussland erhalten. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt EUR 267 Mio. "Dank unserer großen Erfahrung im Aufbau von elektronischen Mautsystemen auf der ganzen Welt und in enger Zusammenarbeit mit dem weißrussischen Transportministerium, ist es uns gelungen, ein modernes und hoch qualitatives Mautsystem zu errichten, das dem weißrussischen Volk viele Vorteile bringen wird", erklärt Erwin Toplak, Chief Operating Officer der Kapsch TrafficCom. Die Einnahmen aus der Straßenmaut werden für den Ausbau und die Modernisierung der weißrussischen Straßeninfrastruktur auf europäischen Standard verwendet.

Kapsch TrafficCom ist ein Anbieter von Intelligent Transportation Systems (ITS) in den Applikationsbereichen Mauteinhebung, städtische Zugangsregelung und Parkraumbewirtschaftung, Verkehrsüberwachung, Kontrolle von Nutzfahrzeugen, elektronische Fahrzeugregistrierung, Verkehrsmanagement und V2X Kooperative Systeme. Kapsch TrafficCom deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden, von Komponenten und Subsystemen über deren Integration bis zum Betrieb, aus einer Hand ab. Die Lösungen von Kapsch TrafficCom helfen, die Verkehrsinfrastruktur zu finanzieren, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, den Verkehrsfluss zu optimieren und verkehrsbedingte Umweltbelastungen zu reduzieren. Das Kerngeschäft ist, elektronische Mautsysteme für den mehrspurigen Fließverkehr zu entwickeln, zu errichten und zu betreiben. Referenzen in 43 Ländern auf allen Kontinenten machen Kapsch TrafficCom zu einem weltweit anerkannten Anbieter im Bereich der elektronischen Mauteinhebung. Als Teil der Kapsch Group, einem 1892 gegründeten österreichischen Technologiekonzern im Familienbesitz, verfügt Kapsch TrafficCom mit Hauptsitz in Wien, Österreich, über Niederlassungen und Repräsentanzen in 33 Ländern, notiert seit 2007 an der Wiener Börse (KTCG) und erwirtschaftete mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Wirtschaftsjahr 2012/13 einen Umsatz von 488,9 Mio. EUR.

Für weitere Informationen: www.kapsch.net und www.kapschtraffic.com Follow us on Twitter: twitter.com/kapschnet

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS 1. AUGUST 2013, 10:00 UHR BEACHTEN!

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Riedl

Unternehmenssprecherin

Kapsch AG

Am Europlatz 2, 1120 Wien

Tel. +43 50 811 1705

katharina.riedl@kapsch.net



Mag. Marcus Handl

Investor Relations Officer

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2, 1120 Wien

Tel.: +43 50 811 1120

ir.kapschtraffic@kapsch.net