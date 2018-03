Pressegespräch der Jungen Wirtschaft der WKÖ am 8.8.2013, 9:30 Uhr, Cafe Leopold

Wien (OTS/PWKAVI) - Das market-Institut hat im Auftrag der Jungen Wirtschaft die österreichischen Jungunternehmer zwischen 18 und 40 Jahren nach ihrer Einschätzung zur wirtschaftlichen Entwicklung für die kommenden Monate befragt. Vor der anstehenden Nationalratswahl wurden im Rahmen der Umfrage auch die Erwartungen der Jungunternehmer an eine neue Bundesregierung erhoben.

Im Rahmen eines Pressegesprächs wollen wir Ihnen Antworten auf folgende Fragen präsentieren:

Wie ist die wirtschaftliche Grundstimmung im Vergleich zu den letzten Jahren?

Wie sehen die heimischen Jungunternehmer die generelle wirtschaftliche Entwicklung für das restliche Jahr 2013?

Welche Erwartungen haben die Jungunternehmer an eine neue Bundesregierung? Welche Themen soll sie angehen?

Welche konkreten Maßnahmen sollen umgesetzt werden?

Markus Roth, Bundesvorsitzender der Jungen Wirtschaft, möchte Ihnen die Ergebnisse der Umfrage und die Forderungen der Jungunternehmer an eine neue Regierung persönlich präsentieren. Wir laden Sie daher sehr herzlich ein zum:

Wann: Donnerstag, 8. August 2013, 09:30 Uhr

Wo: Café Leopold, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für diesen Termin Zeit nehmen und wir Sie beim Pressegespräch begrüßen dürfen. Um verlässliche Zu-bzw. Absage an Frau Neda Stojicic per Mail an neda.stojicic @ pantarhei-advisors.com bzw. telefonisch unter 01 886 56 35-220 wird gebeten.

