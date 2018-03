Haimbuchner: Verbund senkt Preise - Energie AG und Linz AG müssen nachziehen

Großhandelspreis sank seit 2009 um 30 Prozent - FPÖ fordert erneut billigeren Strom

Linz (OTS) - Der Verbund senkt mit 1. September den Strompreis um durchschnittlich 10 Prozent für Haushaltskunden. "Ich erwarte mir, dass nun auch endlich Linz AG und Energie AG die niedrigeren Großhandelspreise an ihre Kunden weitergeben. Immerhin gab es in den letzten Jahren hier ein Minus von 30 Prozent. Wenn die Republik Österreich mit einer 51-Prozent-Mehrheit an der Verbund AG zumindest einen Teil der niedrigeren Strompreise in Höhe von 10 Prozent an die Bürger weitergibt, so sollten das Land Oberösterreich und die Stadt Linz ihren Einfluss bei den oberösterreichischen Stromversorger im Interesse der Geldbörsen der Menschen einsetzen", fordert der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner die längst überfällige Senkung der Strompreise. "Tatsache ist: Die Strompreise für private Haushalte sind überteuert. Die FPÖ hat dies schon vor über einem Jahr aufgezeigt und eine Korrektur des Preises gefordert." ****

Sowohl Energie AG als auch Linz AG sind im Eigentum der öffentlichen Hand. "Das ungenierte Abkassieren bei den Haushalten muss umgehend ein Ende habe", erinnerte der FP-Landesparteiobmann daran, dass die Energiepreise wesentlicher Bestandteil der Inflation sind. "Sie verteuern das Leben und waren hauptverantwortlich für die hohe Inflation der letzten Zeit."

"Ich erwarte mir von der ÖVP mit Landeshauptmann Pühringer bei der Energie AG und von SPÖ-Bürgermeister Franz Dobusch bei der Linz AG, dass hier rasch nachgezogen wird. Die Menschen müssen endlich entlastet werden. Und dass eine Senkung der Preise geht, beweist mit dem nunmehrigen Schritt die Verbund AG", erneuerte Haimbuchner seine Forderung nach billigerem Strom. (schluss) bt

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Landesgruppe OÖ

Birgitt Thurner, Landespressereferentin

Tel.: 0732/736426 - 31 FAX: DW 15, Mobil: 0664/9072221

birgitt.thurner @ fpoe.at

www.fpoe-ooe.at