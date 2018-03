Tierpark Haag: Babyboom auf Kosten des Tierwohls

EndZOO kritisiert Raubkatzenhaltung und -zucht

Wien/Haag (OTS) - Nach Meinung der Tierschutzorganisation EndZOO sind die derzeitigen Tierbabys bei den Pavianen, Leoparden, Pumas oder Löwen im Tierpark Haag ein Fall von Tierquälerei. Denn alle Geburten führen dazu, dass die Mütter mit ihren Babys getrennt gehalten werden müssen und dadurch die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaße an die Gehegegrößen für die Mutter und die anderen Mit-Insassen extrem unterschritten werden. EndZOO sieht in der langandauernden Unterschreitung der Gehegegrößen eine klare Missachtung der Tierhaltungsverordnung und bezeichnet die derzeitige Haltung im Tierpark Haag daher als "tierschutzwidrig und tierquälerisch".

So ist das Paviangehege für alle 11 Paviane und das neugeborene Baby grundsätzlich zu klein. Allen Leoparden stehen zusammen keine gesetzlich vorgeschriebenen 500 bis 1000 Quadratmeter zur Verfügung. Puma-Vater PASCAL muss mit nur ca. 126 anstatt 500 Quadratmetern auskommen. Und auch alle Löwen und Tiger IVAN werden derzeit unter den geforderten 500 Quadratmetern gehalten.

Dies seien allein die Mängel der Außengehege. Von den oft zu kleinen Innengehegen will die Tierschutzorganisation gar nicht erst sprechen.

Ein Großteil der betroffenen Raubkatzen zeigt, so EndZOOs Video-Aufzeichnungen, bereits extrem ausgeprägte Verhaltensstörungen (wie Laufstereotypien), die nachweislich mit enormen Leiden einhergehen. Und auch die Paviane laufen in ihrem ständig nach Urin stinkenden Tiergefängnis ununterbrochen im Kreis. EndZOO prüft derzeit rechtliche Schritte und fordert einen Zuchtstopp.

"Die Mindestanforderungen in der Tierhaltungsverordnung sind, angesichts des angeborenen und großen Lauf- und Bewegungsdranges der Raubkatzen, grundsätzlich zu klein und total überholt. In Haag werden den Insassen nicht einmal diese ohnehin lächerlichen Mindestgrößen zugestanden und bereitgestellt. Das ist ein Skandal. Wir fragen uns wieder einmal, wo die Aufsichtsbehörden sind, die solche Gesetzesverstöße und Tierquälerei zulassen", so Zoo-Experte und EndZOO-Sprecher Frank Albrecht kritisch. "Dass der Tierpark Haag auch noch in die Kategorie der <Top Tierparke Österreichs> zählt, deren <tiergerechte Haltung mit einem -Sehr gut- ausgezeichnet> wurde, ist angesichts solcher Verstöße und Tierquälerei ein riesiger Etikettenschwindel. Diese Zertifizierung ist für uns ein Betrug und eine unerhörte Täuschung der österreichischen Öffentlichkeit und der Touristen."

Ausführliche Informationen über die Tierhaltung im Tierpark Haag finden Sie auf unserer Homepage www.endzoo.org.

