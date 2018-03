CARE und World Vision: "Flüchtlingsstrom aus Syrien bringt Hilfsorganisationen an die Grenzen ihrer Kapazitäten"

Mehr als 80 Prozent der syrischen Flüchtlinge leben außerhalb der Lager und erhalten zu wenig Hilfe / Dringend mehr Geldmittel nötig - auch aus Österreich

Wien / Amman (OTS) - Die internationale Gemeinschaft muss ihre

Hilfe für syrische Flüchtlinge dringend aufstocken, um besonders die außerhalb von Flüchtlingslagern untergekommenen Familien mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen. Auch Österreich sollte seine humanitäre Hilfe verstärken. Dies forderten CARE und World Vision am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. 1,4 Millionen Menschen und damit rund 80 Prozent der syrischen Flüchtlinge leben außerhalb von Lagern in überfüllten, teuren Mietwohnungen oder provisorischen Unterkünften wie Einkaufszentren oder leeren Garagen. Angesichts viel zu knapper Mittel und des anhaltenden Zustroms von Flüchtlingen wird es für die Hilfsorganisationen vor Ort immer schwieriger, sie mit Informationen und Hilfe zu erreichen. Allein im Libanon verteilen sich die Flüchtlinge auf geschätzte 1.200 Orte im Land. Nach Jordanien sind mittlerweile knapp eine halbe Million SyrerInnen geflohen, davon leben 370.000 im städtischen Raum.

"Wir müssen sicherstellen, dass die humanitäre Hilfe alle Flüchtlinge erreicht, auch diejenigen, die außerhalb der großen Flüchtlingslager leben", so CARE-Geschäftsführerin Andrea Wagner-Hager. "Frauen und Mädchen benötigen spezifische Unterstützung, sie sind in großer Gefahr, Opfer von Gewalt zu werden. Zahlreiche Mädchen werden viel früher als sonst in Syrien üblich verheiratet. Doch für Projekte zu ihrem Schutz fehlt bis jetzt das Geld."

Nach Angaben von World Vision sind die Mieten im Libanon in den letzten sechs Monaten bis zu 200 Prozent angestiegen, zugleich fehlt es an Arbeitsplätzen. Im Libanon dürfen die Flüchtlinge nur bestimmten Berufen nachgehen, die jedoch schlecht bezahlt sind und keinerlei soziale Sicherheit bieten. "Unzählige Familien müssen hohe Schulden aufnehmen, um über die Runden zu kommen. Das führt dazu, dass auch viele Kinder arbeiten müssen und in diesen Jobs ausgebeutet werden", berichtet Anton Kühnelt-Leddihn, Leiter der Anwaltschaft bei World Vision Österreich.

Die Hilfsorganisationen äußern sich zudem besorgt über die Gesundheit der Flüchtlinge. Im jordanischen Mafraq hat etwa ein Viertel der Flüchtlinge keinen Zugang zu Wasser, in unzähligen Flüchtlingsunterkünften in der Region fehlt es an sanitären Einrichtungen. Bei Temperaturen bis zu 40 Grad und ohne ausreichende Wasser- und Sanitärversorgung steigt das Risiko von Infektionskrankheiten.

Im Juni 2013 haben die Vereinten Nationen (UN) mit 3,8 Milliarden Euro den größten Spendenaufruf ihrer Geschichte gestartet, um syrische Flüchtlinge zu unterstützen. Bisher wurden davon aber erst 36 Prozent finanziert. Die UN spricht von der schwersten Flüchtlingskrise seit dem Genozid in Ruanda im Jahr 1994.

