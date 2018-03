ADLER-Werk Lackfabrik: TÜV AUSTRIA-zertifiziertes Managementsystem - Erstzertifizierung Energiemanagement

TÜV AUSTRIA prüfte im Auftrag der ADLER-Werk Lackfabrik in Schwaz die Erfüllung der in den Integrierten Managementsystemen (IMS) gestellten Anforderungen.

Schwaz (OTS) - Die TÜV AUSTRIA Auditoren führten für den Geltungsbereich der "Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Möbellacken, Fensterbeschichtungssystemen, Bautenfarben sowie Holzschutzmitteln" ein Zertifizierungsaudit nach ISO 50001 und ein Rezertifizierungs-Audit nach ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, der OHSAS 18001:2007 und der EMAS Verordnung durch.

IMS haben im Sinne der Energieeffizienz, des betrieblichen Umweltschutzes und der Standortsicherung eine besondere wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung. Eine erfolgreiche Implementierung führt zur Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz, während Kosten für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Energie und Abfallentsorgung reduziert werden. Der bewusste Umgang mit Energie und das Umweltbewusstsein im Unternehmen werden gesteigert, Unfälle mit Umweltauswirkungen vermieden. Diese Vorteile reduzieren das Haftungsrisiko der Geschäftsführer und steigern das Ansehen und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens in der Öffentlichkeit.

So führt ADLER hinsichtlich Energiebedarf und -verbrauch wöchentliche Kontrollen durch, um vorzeitig Abweichungen zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu treffen. Der Gesamtenergiebedarf konnte sogar trotz Produktionssteigerung verringert werden.

Schulungen werden in der ADLER Akademie oder in externen Weiterbildungskursen durchgeführt.In Qualitäts- und Sicherheitsbestimmungen von Arbeitsanweisungen und im Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen werden die Labormitarbeiter regelmäßig unterwiesen. Die ADLER Mitarbeiter werden zentral im Umgang mit Gefahrgut geschult, die Klein LKW sind immer mit einem Gefahrgutkoffer ausgestattet.

Ein Betriebsrundgang der ADLER-Werk Lackfabrik bestätigte, dass Gebäude, Räumlichkeiten und die an den Arbeitsplätzen vorhandene Ausrüstung inkl. PSA den personellen und arbeitstechnischen Erfordernissen ausgezeichnet angepasst sind. Durch zahlreiche umgesetzte Projekte weisen die vorhandenen Energieanlagen eine hohe Energieeffizienz auf, weitere Maßnahmen sind in Vorbereitung.

ADLER ist ein Vorzeigebertrieb, der als Benchmark in der Branche betreffend Emissionen (Luft, Wasser), Abfallmenge, Ressourcenverbrauch und Arbeitsunfälle gilt. So schloss der TÜV AUSTRA das Rezertifizierungs-Audit und das Zertifizierungsaudit der ADLER-Werk Lackfabrik in Schwaz positiv mit der Zertifikatserteilung ab und ist wahrscheinlich das erste Unternehmen der Branche in Österreich, das ein nach ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagementsystem nachweisen konnte.

Die ADLER Lackfabrik in Schwaz steht exemplarisch für eine erfolgreiche IMS-Implementierung.

Über TÜV AUSTRIA

Der österreichische TÜV ist ein internationales Unternehmen mit Niederlassungen in 26 Ländern der Welt, von Köln bis Dubai und von Madrid bis Shanghai. TÜV AUSTRIA beschäftigt 1.140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet ca.120 Mio. Euro Umsatz.

TÜV AUSTRIA CERT GMBH eine international tätige Zertifizierungs- und Inspektionsgesellschaft der TÜV AUSTRIA Gruppe und genießt mit ihren fachspezifischen Schwerpunkten in den Bereichen Qualität, Sicherheit, Umwelt und Hygiene einen ausgezeichneten Ruf.

Die TÜV AUSTRIA CERT GMBH ist ausgezeichnet mit dem Österreichischen Staatswappen für herausragende Leistungen und besondere Qualität und ist Partner der Initiative klima:aktiv des Lebensministeriums.

