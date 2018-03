Leopoldstadt: Konzert von "Melange Sonido" im Augarten

Welt-Musikalische Mischung am 4.8. in "Bunkerei"

Wien (OTS) - Der Verein "Aktionsradius Wien" setzt seine Sommer-Veranstaltungsreihe "Silent Music" im Gastgarten der "Bunkerei Augarten" (2., Obere Augartenstraße 1 a) mit einem Auftritt des Trios "Melange Sonido" fort. Die drei Instrumentalisten verzichten bei ihrem Konzert am Sonntag, 4. August, auf den Einsatz von Verstärkern und bringen anspruchsvolle Lieder in einer der Sommerhitze angepassten Lautstärke ("unplugged") zu Gehör. Um 18.00 Uhr geht der stimmungsvolle Musik-Abend los. Wohlgemut schreiten die Künstler über alle stilistischen Grenzen und beschreiben den außergewöhnlichen Sound als "Welt-Musikalische Mischung". Von Flamenco, Tango und Latin bis zu Balkan, Klezmer und Jazz bereichern Elemente aus unterschiedlichen Richtungen das Klangbild. Sowohl die edlen Arrangements der Eigenkompositionen als auch die famose Spieltechnik von Simone Beer (Akkordeon), Jürgen Glander (Gitarre) und Axel Manfredini (Schlagwerk plus Percussion) verdient besondere Beachtung. Der Eintritt ist kostenlos. Das Vereinsteam bittet das Publikum um Spenden für die Musiker. Herrscht am Sonntag schlechtes Wetter, spielt das Ensemble "Melange Sonido" im Inneren des Bunkers. Information: Verein "Aktionsradius Wien", Telefon 332 26 94, E-Mail office @ aktionsradius.at bzw. Lokal "Bunkerei Augarten", Telefon 0676/972 43 70.

Allgemeine Informationen:

Trio "Melange Sonido":

www.melangesonido.at

Verein "Aktionsradius Wien":

www.aktionsradius.at

Lokal "Bunkerei Augarten":

www.bunkerei.at

