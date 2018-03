Immer stilvoll unterwegs: Möbel und Accessoires von unterwegs einkaufen - mit der neuen iPhone App für Home & Living

Westwing launcht neue iPhone App und zeitgleich eine mobile Webseite, um Marktführerschaft im internationalen Home & Living E-Commerce auszubauen

Seit heute steht sie zum kostenlosen Download im Apple App Store bereit: Die neue Westwing iPhone App - verfügbar auf allen Westwing Märkten in Europa und Russland. Zeitgleich erfolgt der Launch einer mobilen Version der Westwing-Webseite und gestaltet jetzt allen Nutzern den Einkauf bei Westwing von unterwegs so angenehm wie möglich. Westwing unterstreicht mit diesem Schritt einmal mehr seine Strategie, seine Position als international führendes E-Commerce Unternehmen für Home & Living auszubauen.

"Mit der neuen iPhone App bieten wir jetzt auch von unterwegs die besten Design-Angebote - wie gewohnt mit bester Shopping-Experience:

Vom komfortablen Durchstöbern der exklusiven Sales, dem Entdecken kleinster Produktdetails durch die hochwertige Bilddarstellung bis hin zum sicheren und einfachen Bezahlvorgang", sagt Philipp von Plato, Co-CEO von Westwing. "Die Westwing App folgt den gleichen Ansprüchen an Gestaltung und Usability wie unsere Webseite - sie ist einfach wunderschön. Westwing hat in den letzten 2 Jahren viel Expertise aufgebaut, wie Möbel und Wohnaccessories online verkauft werden, diese Erfahrung weiten wir jetzt auf mobile Geräte aus."

Alle Vorteile der neuen Westwing iPhone App gibt es zu entdecken unter www.westwing.de/app

Bereits in den letzten Monaten hat sich der Anteil der Besucherzahlen über mobile Endgeräte rasant auf 25% gesteigert - der internationale Launch der Westwing App kommt genau im richtigen Moment.- und stellt gerade jetzt im Sommer sicher, dass die Westwing Mitglieder auch von unterwegs keinen Sale verpassen.

Mit exklusiven Sales mit bereits über 2.000 der besten Home & Living Marken konnte Westwing im letzten Jahr sein Salesvolumen verfünffachen und verkauft mittlerweile im Schnitt 5 Produkte pro Minute. Über 70% der Sales kommen von Bestandskunden, Kunden kaufen im Schnitt 4 Mal pro Jahr. "Der Schlüssel für diese hohen Loyalitätswerte liegt in dem inspirierenden, magazinähnlichen Umfeld, in dem wir die Produkte und Marken bei Westwing präsentieren. Und natürlich in der Leidenschaft, mit der unsere Einkäufer jeden Tag neue Marken und Designer für unsere Kunden aufspüren", so von Plato.

Alles für ein schönes Zuhause - diesem Anspruch an Produktauswahl und -präsentation wird Westwing mit der neuen App für iPhone und iPod Touch einmal mehr gerecht. Ab jetzt auch unterwegs!

Über Westwing

Westwing (www.westwing.de, www.westwing.com.br, www.westwing.fr und andere) ist der führende internationale Shopping-Club für Home & Living. Das Unternehmen bietet in täglichen Verkaufsaktionen edle Wohnaccessoires und Möbel zu Preisen mit bis zu 70% Nachlass gegenüber den Hersteller UVPs an. Mit Hauptsitz in München wird das Unternehmen von Stefan Smalla, Philipp von Plato und Andrew Nutter geführt. Lokale Gründer und Teams in jedem Land treiben das weltweite Geschäft vor Ort voran. Westwing wurde 2011 von Delia Fischer, Georg Biersack, Matthias Siepe, Stefan Smalla und Tim Schäfer gegründet. Westwing ist mit über 100 Mio. US$ finanziert durch Access Industries, Holtzbrinck Ventures, Investment AB Kinnevik, und Summit Partners.

