ÖAMTC: Ferienbeginn in Bayern - Staus in Österreich

Reisewelle Richtung Süden erreicht Höhepunkt

Wien (OTS) - Mit dem Ferienbeginn der Bayern erreicht der Reiseverkehr Richtung Süden an diesem Wochenende seinen Höhepunkt. Zudem erwarten die Experten der ÖAMTC-Mobilitätsinformationen bereits die ersten massiveren Verkehrsbehinderungen in Richtung Norden: Der Rückreiseverkehr wird ab nun mit jedem Wochenende stärker. Auf den Hauptverbindungen besonders in Tirol, Salzburg und Kärnten ist daher viel Geduld gefragt.

In Salzburg rechnet der ÖAMTC mit Staus und Wartzeiten vor dem Tauern Tunnel und vor der Mautstelle St. Michael.

Die restlichen Staupunkte im Überblick

Pyhrn Autobahn (A9), zwischen Inzersdorf und Klaus

Tauern Autobahn (A10), vor der Maustelle St. Michael, zwischen Rennweg und Gmünd sowie abschnittsweise zwischen dem Knoten Spittal-Millstättersee und dem Knoten Villach

Karawanken Autobahn (A11), vor dem Karawanken Tunnel

Inntal Autobahn (A12), zwischen Kufstein und Innsbruck

Brenner Autobahn (A13), insbesondere vor der Mautstelle Schönberg

Fernpass Straße (B179), zwischen dem Grenztunnel Füssen und dem Lermooser Tunnel

Staupunkte im benachbarten Ausland:

Bayern:

* Großes Deutsches Eck

Südtirol:

* Brenner Autobahn (A22) vor der Mautstelle Sterzing

Slowenien:

* Verbindung Krawanken Tunnel - Ljubljana - Zagreb

* Ljubljana - Koper (A1)

* Spielfeld - Maribor - Ptuj nach Macelj an der kroatischen Grenze Kroatien:

* Zagreb - Zadar - Split vor den Mautstellen

* Küstenstraßen

Felbertauern-Ersatzstraße fertiggestellt

Die Strecke über den Felbertauern, die Verbindung zwischen Mittersill und Matrei in Osttirol, ist wieder befahrbar. Durch den Bau einer Ersatzstraße kann die nach einem Felssturz im Mai verschüttete Lawinengalerie umfahren werden. Die neue Straße ist mautpflichtig, es gelten die Tarife der Felbertauern Mautstraße. Pro Pkw bzw. Motorrad 10,- Euro, für die einfache Fahrt.

ÖAMTC-Stau-Berater und Stau-Flieger im Einsatz

Über die aktuellsten Verkehrsmeldungen informiert am Wochenende neben ÖAMTC-Stau-Berater Andreas Stadler auch der ÖAMTC-Stau-Flieger. Über den Haupttransitrouten im Westen wird der zusammen mit dem ADAC betriebene Flieger die Staupunkte beobachten. Aus der Luft lassen sich dabei Tendenzen am besten abschätzen.

Beach Volleyball EM in Klagenfurt

An diesem Wochenende findet in Klagenfurt die Beach Volleyball Europameisterschaft 2013 statt. Ein Parkleitsystem soll die Besucherströme zu den Parkplätzen lenken, trotzdem muss bei der Anfahrt mit Verzögerungen, etwa am Autobahnzubringer Klagenfurt West sowie am Südring, gerechnet werden. Das Veranstaltungsgelände befindet sich beim Strandbad Klagenfurt. Die Experten des ÖAMTC empfehlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

