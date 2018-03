Halbbilanz zum 23. Film Festival

Bester Juli seit Bestehen des Film Festivals

Wien (OTS) - Der Startschuss für die zweite Halbzeit des Film Festivals 2013 ist gefallen und Stadtrat Christian Oxonitsch und die stadt wien marketing gmbh ziehen eine sehr erfreuliche Zwischenbilanz. "Wir freuen uns, dass das Film Festival bis jetzt rund 355.000 Gäste aus dem In- und Ausland auf den Wiener Rathausplatz gelockt hat - ein neuer Rekord, der zum einen auf das vielfältige und qualitätsvolle Kultur- und Gastronomieangebot zurückzuführen ist, zum anderen auf eine große Portion Wetterglück", so der zuständige Stadtrat Christian Oxonitsch und ergänzt: "Der Juli war der bestbesuchte seit Bestehen des Film Festivals."

Von Verdis Rigoletto bis Norah Jones - Das waren bisher die Highlights

Zahlreiche Kulturbegeisterte kamen bisher auf den Rathausplatz, um der Musik von Publikumslieblingen wie Jonas Kaufmann, Placido Domingo, Rolando Villazón oder Cecilia Bartoli auf der 300 m2 großen Leinwand vor dem Wiener Rathaus zu lauschen. Zu den absoluten Besuchermagneten gehörten bis zur Halbzeit Giuseppe Verdis Opern Rigoletto mit Juan Diego Flórez und Diana Damrau sowie Otello, dirigiert von Ricardo Muti, Lehárs Operette Der Graf von Luxemburg, Tschaikowskys Nussknacker, das Norah Jones Jazz-Konzert in New Orleans aus dem Jahr 2002, Erik Gedeons Musical "Flat Pack" über Ingvar Kamprad, den Gründer von IKEA sowie das Unplugged Konzert der Toten Hosen im Wiener Burgtheater aus dem Jahr 2005. Auch die Live-Übertragung von Mussorgskys Oper Boris Godunow aus der Bayerischen Staatsoper in München, die das Film Festival Ende Juli zeigte, war eines der Programmhighlights am Rathausplatz. Die alljährlichen Jazzfrühshoppen, bei denen jeden Sonntag von 12:00 bis 14:00 Uhr unterschiedlichste Jazz-KünstlerInnen bei freiem Eintritt live am Rathausplatz auftreten, begeistern auch heuer wieder die Gäste.

DJ-Lounge und kulinarische Weltreise am Rathausplatz

Vielfältig und abwechslungsreich präsentiert sich auch dieses Jahr wieder das kulinarische Angebot der 22 Gastronomen, die die Speisen täglich frisch zubereiten und 2013 verstärkt auf Regionalität und Produkte aus biologischem Anbau achten. Über 200 MitarbeiterInnen kümmern sich am gesamten Platz um das kulinarische Wohl der BesucherInnen, und die Gäste erhalten auch in diesem Jahr wieder Speisen aus den unterschiedlichsten Ländern: Vom Jalapeno Burger (USA) und Nachos con Salsa e Queso (Mexiko) über Crêpes und Waffeln sowie Ice Cream Shakes (Frankreich), Pasta Tartufo (Italien) und Austro Tapas mit Alpenlachs, Vulcano Schinken & Schafskäse vom Grill (Wiener Szene), bis hin zu gegrillten Calamari (Dalmatien), Falafel mit Hummus (Persien) und Teppanyaki (Japan), die 24 Gastro-Standln sorgen täglich von 11:00 bis 24:00 Uhr für kulinarische Gaumenfreunden. 2013 neu und sehr beliebt: Die DJ Lounge, die zweimal wöchentlich - jeweils montags und mittwochs - ab 17:00 Uhr zu einem gemütlichen After- Work-Treffen und Verweilen am Rathausplatz einlädt.

Programmvorschau

Die kommenden Tage bieten für Fans von Oper, klassischen Konzerten, Ballett und Pop wieder einige Highlights. Am Freitag, den 2. August bringt das Film Festival Rod Steward plays Avo Session auf die Leinwand. Ebenfalls auf dem Programm in der nächsten Woche stehen Puccinis Oper La Bohème mit Anna Netrebko am 3. August sowie die Choreographie des bedeutenden Balletttänzers Rudolf Nurejew in Cinderella (4. August). Anlässlich seines 200. Geburtstags steht dieses Jahr des Weiteren der große Komponist des 19. Jahrhunderts, Richard Wagner, mit seinen bedeutendsten Opern im Rampenlicht. Das Film Festival bringt die gesamte Tetralogie von Wagners Ring des Nibelungen auf die Leinwand, die Götterdammerung wird in zwei Teilen am 5. bzw. 6. August gezeigt.

Film Festival am Wiener Rathausplatz

29. Juni bis 1. September 2013

Filmbeginn täglich bei Einbruch der Dunkelheit

Kulinarik 11:00 bis 24:00 Uhr

Der Eintritt ist frei

Weitere Infos:

http://filmfestivalrathausplatz.at

http://filmfestival-rathausplatz.at

www.wien-event.at

Rückfragen & Kontakt:

stadt wien marketing gmbh

Mag.Alexandra Hammer-Pohlau

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43-1-319 82 00-0, Fax: +43-1-319 82 00-82

hammer-pohlau @ wien-event.at

www.wien-event.at