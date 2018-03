August-Programm im Nationalpark Thayatal

Frühstück im Grünen, Blick in die Sterne und Abend mit Fledermäusen

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einem "Frühstück im Grünen" startet am Sonntag, 4. August, das Veranstaltungsprogramm des Monats August im Nationalpark Thayatal. Ab 8.30 Uhr kann man dabei am Reginafelsen hoch über Hardegg den neuen Tag begrüßen und anschließend auf der Wiese hinter dem Gasthof Hammerschmiede ein Frühstück genießen. Fortgesetzt wird am Sonntag, 4. August, mit einer Stadtführung durch Hardegg, bei der ab 11 Uhr im Rahmen eines einstündigen Rundgangs die großen Zeiten der kleinsten Stadt Österreichs präsentiert werden; Treffpunkt ist beim Guckkastenmuseum.

"Ein Blick in die Sterne" steht am Samstag, 10. August, auf dem Programm, wenn am Umlaufberg im Herzen des Nationalparks der Meteorstrom der Perseiden und andere Himmelskörper durch ein Teleskop betrachtet werden; Treffpunkt für die vierstündige Tour ist um 20 Uhr beim Parkplatz der Ruine Kaja. Am Donnerstag, 15. August, warten dann im Zuge eines Kräuterfestes im und um das Nationalparkhaus in Hardegg eine morgendliche Kräuterwanderung, eine Feldmesse mit Segnung der Kräutersträuße, ein "Kräuterhexen-Markt" mit Vorträgen, Seminaren, Rundgängen durch den Kräutergarten, einer Wildkräuter-Wanderung etc.

Am Samstag, 17. August, können Besucher gemeinsam mit einem Experten das nächtliche Treiben der Fledermäuse direkt beobachten und mittels Ultraschalldetektor auch akustisch verfolgen; der rund zweieinhalbstündige "Fledermausabend in Hardegg" beginnt um 20 Uhr bei der Thayabrücke. Schließlich gibt es am Sonntag, 25. August, noch als Höhepunkt einer insgesamt vierstündigen Wanderung ein "Picknick im Grünen" auf der Einsiedlerwiese, bei dem neben den zuvor gesammelten Früchten und Kräutern auch weitere regionale Leckerbissen auf dem Speiseplan stehen; Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Nationalparkhaus.

Nähere Informationen und Anmeldungen beim Nationalpark Thayatal unter 02949/7005, e-mail office @ np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.

