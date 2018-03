Neue Bauberufsschule in Wien kommt

GBH: Wiener Lehrlinge müssen wieder in Wien ausgebildet werden

Wien (OTS/ÖGB) - Positiv und dringend notwendig ist laut Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) die Zusage von Bürgermeister Michael Häupl, die Berufsschule für das Baugewerbe in Wien zu renovieren bzw. neu zu bauen. Damit beweist die Stadt Wien mit Bürgermeister Häupl nicht nur Weitblick sondern vor allem, dass die Lehrlinge am Bau wichtig sind.

Rund 800 Jugendliche aus 12 Lehrberufen absolvieren derzeit eine Ausbildung zum Baufacharbeiter in Wien. GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch: "Die Kapazitäten in der Bauberufsschule in Wien sind ausgeschöpft. Derzeit werden unsere Lehrlinge an verschiedenen Standorten ausgebildet. Für manche Lehrberufe müssen die Lehrlinge aus Wien sogar nach Niederösterreich auspendeln. Was wiederum mit einem Internatsaufenthalt und zusätzlichen Kosten verbunden ist. Umso wichtiger und positiver war das Machtwort von Michael Häupl zur weiteren Vorgangsweise."

Auch der GBH-Landesgeschäftsführer aus Wien, Wolfgang Birbamer, begrüßt die Ankündigung einer Renovierung oder eines Neubaus: "Mit einem Neubau haben wir die Chance, bereits jetzt verlorene Berufsgruppen, wie die Steinmetze und Dachdecker, wieder nach Wien zu holen. Derzeit werden diese Berufsgruppen in Niederösterreich ausgebildet. Ein Wiener Lehrling muss das Recht auf Ausbildung in seinem Bundesland haben."

Mit einem neuen Standort können auch Platzressourcen geschaffen werden, um zukünftig für neue Lehrberufe eine Ausbildung in Wien zu garantieren.

