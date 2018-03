Rauch zu Jugendticket: Weiß SPÖ was ihre Linie ist?

Verbreiten und Zurücknehmen großspuriger Wahlversprechen verunsichert Bürger – Darabos-Forderungen lediglich billige Wahlkampfgags

Wien, 31. Juli 2013 (ÖVP-PD) "Weiß die SPÖ überhaupt noch, was ihre Linie ist?", fragt ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch in Richtung SPÖ-Zentrale. "Bei diesem Zick-Zack-Kurs der SPÖ auf Kosten der Österreicher wird einem schwindlig. Welche Linie gilt jetzt: Die von Zick-Zack-Pepi Cap oder die von Flip-Flop-Bertl Darabos?" Nachdem die Roten beim Thema Asyl seit Tagen eine Linie suchen, sieht es in anderen Bereichen nicht besser aus: "Großspurig verspricht SPÖ-Flip-Flop-Darabos heute den Jugendlichen in Österreich ein Gratis-Ticket für den öffentlichen Verkehr, kann aber weder dessen Kosten beziffern, noch ist die Forderung mit der Partei abgestimmt", klärt der ÖVP-General auf. Dabei heißt es in einer Aussendung der SPÖ-Zentrale heute: "Weiters bestätigte Darabos, dass im Entwurf des SPÖ-Wahlprogramms ein Gratis-Öffi-Ticket für Jugendliche in Ausbildung bis zum 24. Lebensjahr vorgesehen sei." Auch im "Ö1-Mittagsjournal" betont Darabos "Dieser Punkt wird im Wahlprogramm drinnen sein, ja.(…) In dieser Frage ist aus meiner Sicht der Kostenfaktor nicht der entscheidende." Nun rudert SP-Klubobmann Cap wieder zurück und spricht lediglich von einer Ausweitung des Jugend-Toptickets auf Studierende. Das aber ist längst in Planung, so Rauch. ****

Rauch abschließend: "Wir bitten im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher ein wenig mehr Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen und diese nicht weiter mit Forderungen zu verunsichern, die kurz darauf schon wieder nicht gelten. Ein Blick in das SPÖ-Wahlprogramm könnte vielleicht beiden Herren Aufklärung verschaffen."

