Mitterlehner zum Jugend-Ticket: Unklare SPÖ-Linie

SPÖ-Klubchef widerspricht klar den Ausführungen der SPÖ- Parteizentrale - Verhandlungen zur Ausweitung des Top-Jugendtickets bereits im Gange

Wien, 31. Juli 2013 (ÖVP-PD) Irritiert ob der "Zick-Zack-Linie der SPÖ" zeigt sich der stv. ÖVP-Bundesparteiobmann Familienminister Reinhold Mitterlehner. "Vor wenigen Stunden war noch von allen Jugendlichen in ganz Österreich die Rede, jetzt macht die SPÖ eine 180-Grad Kehrtwendung. Im Sinne der Seriosität wäre es angebracht, dass die SPÖ sich zuerst intern darauf einigt, was ihre Linie ist, bevor die Öffentlichkeit mit Zahlenspielereien belästigt wird." ****

Fakt ist, so Mitterlehner zu den Aussagen von SPÖ-Klubchef Cap:

Die Idee, die Freifahrt für Schüler und Lehrlinge auf Studenten auszuweiten, ist nicht neu, weil "wir für Schüler und Lehrlinge in allen Ländern schon in einem Monat das Top-Jugendticket einführen". Eine völlige Freifahrt für alle österreichweit würde zudem 1,7 Milliarden Euro kosten. "Dass SPÖ-Klubchef Cap nun zurückrudert, ist angesichts dieser Summe nachvollziehbar. Denn bisher waren nur Überschriften der SPÖ bekannt, aber keine Angaben darüber, wie das finanziert werden soll."

"Und auch bereits seit langem bekannt ist, dass wir die Ausweitung für die Studenten angehen, sobald die zweite Variante der Schüler- und Lehrlingsfreifahrt in ganz Österreich eingeführt ist", so Mitterlehner. Diese Ausweitung kostet 127 Millionen Euro zusätzlich zu den 400 Millionen Euro, die jetzt schon für die Schüler und Lehrlinge jährlich aus em Familienlastenausgleichsfonds gezahlt werden. "Es wäre gut, wenn sich die SPÖ überlegen würde, was genau in ihrem Wahlprogramm steht. Denn so nah der Wahltag auch ist, mit derartigen Summen zu jonglieren und auf Spendierhosen-Populismus zu machen, ist unehrlich gegenüber den Jugendlichen in Österreich."

