Neues Volksblatt: "Bärendienst" von Markus Ebert

Ausgabe vom 1. August 2013

Linz (OTS) - Die Bundes-Grünen sollte man sich eher nicht in eine Regierung wünschen. Denn ob sich deren Minister oder Staatssekretäre an die Gesetze halten, ist alles andere als sicher - jedenfalls, wenn man der Argumentation von Eva Glawischnig folgt. Weil Innenministerin Johanna Mikl-Leitner die Asylgesetzgebung vollzieht, ist die ÖVP in den Augen der grünen Bundessprecherin "moralisch verwahrlost". Das muss dann wohl auch für die SPÖ gelten, denn deren Geschäftsführer Norbert Darabos hat sich gestern hinter die Innenministerin gestellt. Nicht nur das: Er habe für die SPÖ die Asylgesetze verhandelt und er stehe auch dazu, so Darabos. Das sollte er im übrigen auch seinen Jung-Genossen von der Sozialistischen Jugend klar machen, die auch gestern gegen Mikl-Leitner vom Leder zogen und ihr Widerwärtigkeit, abscheuliches Wahlkampftheater und mutwillige Gefährdung von Menschenleben vorwarfen. Am besten wird es sein, wenn sich Jusos und Grüne im rechtsfreien Raum treffen und dort die moralische Republik ausrufen.

Tatsache ist: Würden gewisse Kreise nicht jedesmal wie von der Tarantel gestochen auf den rechtsstaatlich legitimierten Vollzug der Asylgesetzgebung reagieren, könnte man sich auch das Gerede vom Wahlkampftheater ersparen. Dank der Aufregung der moralisch Empörten können die Blauen erst so richtig vom Leder ziehen - was für ein Bärendienst.

