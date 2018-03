TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Donnerstag, 1. August 2013, von Max Strozzi: "Zeit für eine ganze Raucher-Lösung"

Innsbruck (OTS) - Die Rauchverbotsregelung in Lokalen wurde von Anfang an vergeigt. Was in anderen Staaten möglich ist, muss

wohl auch in Österreich machbar sein: Ein Nichtraucherschutz ohne Schlupflöcher und Interpretationsspielräume.

Das Rauchverbotsgesetz in Lokalen war vom Start weg ein ziemlicher Murks. Erfolgreich wurde einst gegen ein generelles Rauchverbot in Gaststätten lobbyiert und heraus kam etwas, das gern niedlich als "typisch österreichische Lösung" bezeichnet wird, um das zu beschönigen, was es wirklich ist. Nicht Fisch und nicht Fleisch, um im Gastronomiejargon zu bleiben.

Seit 2009 sieht das Gesetz vor, dass sich Lokale mit bis zu 50qm Größe als Raucher- oder Nichtraucherlokale deklarieren müssen. Bei Einraumlokalen zwischen 50 und 80qm Größe darf gequalmt werden, wenn der Raum nicht geteilt werden kann. Alle anderen können einen abgetrennten Raucherraum einrichten, weshalb viele Wirte tief in die Tasche greifen mussten, um die Umbauten zu zahlen. Der Nichtraucherbereich muss der größere sein und es dürfen nur dann Raucherräume geschaffen werden, wenn bestimmte Arbeitnehmerschutzregeln über den Kollektivvertrag geregelt sind. Rauchverbot gilt nicht für Trafiken, doch auch hier musste bereits der Verwaltungsgerichtshof (VwGH )klärend einschreiten.

Ausnahmen, Sonderregeln, unklare Formulierungen: Dass der VwGH jüngst erneut ein klärendes Wort sprechen musste, ist bezeichnend für die "typisch österreichische" Nichtraucherlösung. Demnach geht es nicht an, dass Nichtraucher erst durch den Raucherraum müssen - was eigentlich logisch ist, müssen bei uns erst Gerichte feststellen. Nichtraucher und Nichtraucherschützer jubeln, viele Wirte stehen vor der Frage, ob sie wieder umbauen müssen. Und darüber steht die Frage, wie wirkungsvoll die "typisch österreichische Lösung" denn ist. Wissenschafter der Medizinuni Wien haben nachgewiesen, dass die Belastung mit Ultrafeinstaub in Nichtraucherräumen immer noch halb so hoch ist wie in den Raucherräumen. Dabei sollte das Rauchverbotsgesetz eigentlich die Nichtraucher vor schädlichem Qualm schützen.

Andere Länder haben die Zeichen der Zeit erkannt. Großbritannien, Irland, Island, Norwegen, die Türkei und Lettland gelten schon lange als Vorbilder beim Rauchverbot. Auch Italien, Schweden, Frankreich und Spanien kennen strenge Rauchverbote in Lokalen. Und selbst Österreichs Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hat bereits vor zwei Jahren eingeräumt, dass das österreichische Tabakgesetz danebengegangen ist - man hätte demnach sofort ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie einführen sollen. Weil eine ganze Lösung immer besser sei als eine halbe. Aber das wäre halt nicht typisch für Österreich.

