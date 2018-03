Wiener Zeitung: Grüne fordern Öffi-Ticket für ganz Österreich

1095 Euro für bundesweit gültige Jahres-Karte, 730 Euro für zwei Bundesländer und 365 Euro-Ticket in jedem Bundesland.

Wien (OTS) - Die Grünen starten mit einer starken Forderung in den Wahlkampf: Sie wollen ein "Österreich-Ticket" für alle öffentlichen Verkehrsmittel im ganzen Land - von der Bodensee-Schiffahrt bis zur Bahn im Burgenland. Das Konzept liegt der "Wiener Zeitung" exklusiv vor. Das Ticket soll 1095 Euro kosten, das ist das Dreifache des Wiener Öffi-Tickets von 365 Euro. Glawischnig drängt außerdem darauf, dass jedes Bundesland ein Ticket um 365 Euro anbietet. In Salzburg, Tirol und Vorarlberg ist es bereits geplant. Für Pendler zwischen zwei Bundesländern sieht das Grüne-Verkehrskonzept ein Ticket um 730 Euro vor, das in zwei Bundesländern gilt. Tagestickets sollten so wie in Wien einen Euro kosten, in zwei Bundesländern zwei Euro, für ganz Österreich drei Euro.

Das Modell orientiert sich an dem Schweizer "Generalabo". Es wird von rund 500.000 Menschen in Anspruch genommen.

Für Jugendliche in Ausbildung bis zum Alter von 26 Jahren will Glawischnig ein Jahresticket für ganz Österreich in der Höhe von 60 Euro. Die SPÖ fordert unterdessen Freifahrt im ganzen Land für Jugendliche bis 24 Jahren. Familienminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) kritisiert das "Wahlzuckerl", das aus seiner Sicht 1,7 Milliarden Euro kosten würde. Auch bei den Grünen ist die Finanzierung - neben der zersplitterten Verkehrslandschaft in acht Verkehrsverbünde - die größte Hürde. Darauf weisen auch die ÖBB hin, die den Vorstoß aber generell begrüßen. Die Grünen hoffen, dass zusätzliche Öffi-Nutzer Einnahmenverluste wettmachen. Was die Zersplitterung betrifft meint Glawischnig: "Wenn die Schweiz es geschafft hat ... ."

Den vollständigen Artikel finden sie in der Donnerstag-Ausgabe der "Wiener Zeitung" und auf www.wienerzeitung.at.

