Cap: Es geht um Erweiterung des Top-Jugendtickets, nicht um generelle Freifahrt

Wien (OTS/SK) - Im Entwurf des SPÖ-Wahlprogrammes, das am Samstag beim Bundesparteirat der SPÖ beschlossen werden soll, wird eine Erweiterung des bereits existierenden Top-Jugendtickets auch auf Studierende gefordert und nicht die generelle Freifahrt für alle Jugendlichen in ganz Österreich, erklärte der Koordinator des SPÖ-Wahlprogrammes, SPÖ-Klubobmann Josef Cap angesichts der laufenden Diskussion Mittwoch gegenüber dem Pressedienst der SPÖ fest. Das heißt, dass das Modell, das im Verkehrsverbund Ost Region bereits umgesetzt ist, auf alle österreichischen Verkehrsverbünde ausgedehnt werden würde. Die Kosten dafür würden sich auf rund 127 Millionen Euro belaufen und seien damit weit von den in Umlauf gebrachten Fantasiezahlen entfernt.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum