Salzburg: Kardinal Lehmann mit "Theologischem Preis" geehrt

Mainzer Bischof bei "Salzburger Hochschulwochen" für theologisches Lebenswerk als "einer der wichtigsten Theologen unserer Zeit" gewürdigt

Salzburg, 31.07.13 (KAP) Kardinal Karl Lehmann ist mit dem "Theologischen Preis" 2013 der "Salzburger Hochschulwochen" ausgezeichnet worden. Der Bischof von Mainz nahm die Auszeichnung für sein theologisches Lebenswerk am Mittwochabend in Salzburg entgegen. "Sein theologisches Werk bilde "einen Meilenstein modernder katholischer Theologie nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dessen Rezeption er entscheidend mitbestimmt hat", hieß es in der Begründung. Sein Werk mache ihn "zu einem der wichtigsten Theologen unserer Zeit".

In einem sehr persönlich gehalten Vortrag blickte Lehmann bei den "Salzburger Hochschulwochen" auf seinen kirchlichen wie akademischen Lebensweg zurück. Als einen wichtigen Einschnitt in seinem Leben schilderte Lehmann die Erfahrungen als junger Theologe an der Seite Karl Rahners beim Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65). "Ich fühlte mich in meinen Erwartungen erfüllt. Es war für mich ein Sieg der Vernunft und der Freiheit", so Lehmann über das Konzil.

Der ehemalige Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Hans Maier, würdigte Kardinal Karl Lehmann als Bischof, der den Spagat zwischen Theologie und dem Bischofsamt immer wieder meisterhaft geschafft habe. "Forscher, Gelehrter, Bischof und Kirchenmann: Lehmann hat die Ämter, die ihm das Leben schenkte und auferlegte, ausgefüllt, wie nur wenige es vermögen."

Karl Lehmann wurde am 16. Mai 1936 in Sigmaringen geboren. Von 1956 bis 1964 studierte er Philosophie und Theologie in Freiburg sowie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, wo er 1962 im Fach Philosophie und 1967 in Theologie promovierte. 1963 wurde Lehmann von Kardinal Julius Döpfner zum Priester geweiht.

Beim Zweiten Vatikanischen Konzil war er als Mitarbeiter Karl Rahners tätig, dem er schließlich als wissenschaftlicher Assistent zunächst an die Universität München und schließlich 1967 an die Universität Münster folgte. 1968 folgte der Ruf auf den Lehrstuhl für Dogmatik an der Universität Mainz.

1983 wurde er zum Bischof von Mainz geweiht. 1987 wurde er Vorsitzender der Bischofskonferenz und war somit der erste Bischof in diesem Amt, der nicht gleichzeitig auch Kardinal war. Vier Mal in Folge wählten ihn die Bischöfe für jeweils sechs Jahre zum Vorsitzenden der Konferenz. 2001 erhob ihn Papst Johannes Paul II. zum Kardinal. 2008 trat er aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig als Vorsitzender zurück.

