Haimbuchner: PR-wirksame Abschiebungsaktion ist Feigenblatt einer verlogenen Asylpolitik

Ackerls Kritik an seinen eigenen Genossen offenbart sein zwiespältiges Verhältnis zum Rechtsstaat

Linz (OTS) - "Rechtssicherheit ist das höchste Gut in einer zivilisierten Demokratie", betonte heute der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner zur Kritik Ackerls gegen die Parteilinie bei Flüchtlingen. "Mit diesen Aussagen stellt SPÖ-Vorsitzender Ackerl den österreichischen Rechtsstaat massiv in Frage. Bundeskanzler Faymann wäre mehr als nur gut beraten, für klare Verhältnisse in seinen Reihen zu sorgen." ****

"Asyl ist ein Recht, auf das es keinen Anspruch gibt. Die FPÖ Oberösterreich steht uneingeschränkt zur Genfer Flüchtlingskonvention, genauso wie wir den Missbrauch seitens NGOs und den ausgeübten medialen Druck ablehnen. Wir erwarten uns von der österreichischen Sozialdemokratie vorbehaltslos das Einhalten der geltenden Gesetzeslage - ohne Zurufe von Teilorganisationen", so der FPÖ-Landesparteiobmann.

Abschließend betonte Haimbuchner: "PR-wirksame Abschiebungen zeigen deutlich die verfehlte Asyl- und Integrationspolitik von SPÖ und ÖVP auf." (schluss) bt

