JVP-Krempl: Scheiblauer soll sich zuerst informieren und dann Aussendungen schreiben

Förderrichtlinien auf Initiative von LH-Stv. Sobotka und LAbg. Rausch im Juni 2013 beschlossen

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Albert Scheiblauer und die Junge Generation sollten sich zuerst informieren und dann erst Aussendungen schreiben", reagiert JVP-Landesgeschäftsführer Mag. Markus Krempl auf die heutigen Aussagen der Jungen Generation zum Thema Junges Wohnen.

"Die Landesregierung hat auf Initiative von LH-Stv. Mag. Wolfgang Sobotka und JVP-Landesobfrau LAbg. Mag. Bettina Rausch erst Förderrichtlinien für Junges Wohnen beschlossen. Jetzt sind die Gemeinden am Zug. Dabei reicht es aber nicht aus einfach Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Es müssen auch der Bedarf nachgewiesen und ein Bauträger für dieses Projekt gefunden werden. Wer aber glaubt, dass ein Monat nach Beschluss der Förderrichtlinien bereits hunderte neue Wohnungen stehen, ist in dieser Debatte sowieso nicht ganz ernst zu nehmen", so Krempl.

