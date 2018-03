SJ-Moitzi: Wahlkampfgetöse auf Rücken der Ärmsten ist nur mehr erbärmlich!

Brachialer Law & Order Kurs der Volkspartei kann keinesfalls gutgeheißen werden

Wien (OTS) - "Dieses unmenschliche Schauspiel ist an Widerwärtigkeit kaum zu überbieten. Die Volkspartei inszeniert hier unter der Leitung von Ministerin Mikl-Leitner eine abscheuliches Wahlkampftheater auf den Rücken der Ärmsten. Es werden mutwillig Menschenleben gefährdet, um auf WählerInnenfang am rechten Rand zu gehen und von brennenden Verteilungs-, Arbeits und Wohnraumfragen abzulenken. Eine Partei, die sich selbst christlich-sozial schimpft, kann sich nur mehr in Grund und Boden schämen für diese Vorgehensweise. Das gilt auch für alle anderen Parteien, die auf diesen brachialen Law & Order Kurs einsteigen bzw. ihn sogar gutheißen", so Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend, über die unglaublichen Vorgänge rund um das Servitenkloster.

