AK Angelo: "Strompreise müssen bei allen Versorgern sinken"

Strompreissenkungen für Haushalte sind längst überfällig

Wien (OTS) - "Das ist ein wichtiger Erfolg für uns, nachdem wir seit Jahren auf die überhöhten Energiekosten für die privaten Haushalte aufmerksam gemacht haben", sagt Silvia Angelo, Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik in der Arbeiterkammer zur Ankündigung des Verbunds, die Preise für Haushalte per 1. September senken zu wollen. "Angesichts stark gesunkener Großhandelspreise ist das ein längst überfälliger Schritt. Jetzt sind die anderen Stromlieferanten am Zug, diesem Beispiel zu folgen", so Angelo. "Um die Schieflage bei der Preisweitergabe an die Haushalte zu beseitigen - Preissteigerungen werden rasch weitergegeben, Preissenkungen gar nicht oder nur sehr zögerlich - fordert die AK weiter die Einführung der Beweislastumkehr. Damit auch abseits von Wahlzyklen faire Preise gewährleistet sind."

Dass eine solche notwendig ist zeigt der regelmäßig von der Arbeiterkammer durchgeführte AK Energiepreismonitor: Demnach sind die Großhandelspreise im 5-Jahresvergleich um knapp ein Drittel gesunken, der Großteil der Stromversorger verlangt von den privaten Haushalten aber deutlich höhere Preise, als noch vor fünf Jahren. "Mit der Einführung der Beweislastumkehr müssten die Unternehmen beweisen, dass sie marktkonforme Preise verlangen", so Angelo. Das gilt nicht nur im Strom-Bereich, sondern auch für Gas. Denn hier sind die Preise für Haushaltskunden nach wie vor hoch, während die Großhandelspreise zuletzt massiv gesunken sind.

